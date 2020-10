4 điểm nhấn đáng nhớ của vòng đấu thứ 4 giai đoạn 2

Cùng thắng vất vả 1-0, hai đội bóng Thủ đô “dắt nhau” lên đỉnh V-League

Với lợi thế được chơi trên sân nhà ở vòng đấu này, Viettel và Hà Nội đều vươn lên dẫn trước Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trong hiệp 1, sau các pha lập công của Bruno (Viettel) và Văn Quyết (Hà Nội). Tuy nhiên trong hiệp 2, cả hai đội chủ nhà đều đã phải khá vất vả chống đỡ sự vùng lên của các đội khách. Dù vậy, hai đội bóng Thủ đô cũng đã bảo vệ thành công tỷ số mong manh này và qua đó “dắt nhau” lên đỉnh V-League 2020 với 2 vị trí đầu tiên (Viettel - thứ 1 còn Hà Nội - thứ 2).

Hà Nội thắng chật vật Hồng Lĩnh Hà Tĩnh VPF

Hoàng Anh Gia Lai thua trận thứ 3 liên tiếp

Cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả, Hoàng Anh Gia Lai dường như tuân thủ triệt để chỉ đạo của bầu Đức là “đá cho vui” ở mùa giải năm nay và để cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh dễ dàng đánh bại với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của 2 ngoại binh Lynch và Claudecir. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố Núi ở giai đoạn 2 của V-League 2020, đồng thời là thất bại thứ 6 trong 7 lần đến làm khách trên sân Cẩm Phả (kể từ mùa giải 2014).

Nhạt nhòa derby Sài Gòn

Đều muốn xốc lại tinh thần sau thất bại ở vòng đấu trước nhưng rốt cuộc Sài Gòn FC và TPHCM đã không thể cống hiến cho khán giả một trận derby Sài Gòn mãn nhãn, mà thay vào đó là một trận hòa không bàn thắng khá tẻ nhạt. Trận hòa này khiến TPHCM gần như “tung cờ trắng” trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi Sài Gòn FC tụt xuống thứ 3 và bị đội đầu bảng Viettel nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm.

Sài Gòn và TP.HCM chia điểm khiến cả 2 đều bị khựng lại VPF

Đánh bại Nam Định, Quảng Nam tiếp tục nuôi hy vọng mong manh

Phải thi đấu trong điều kiện sân trơn, bóng ướt, lại phải chơi thiếu người từ sớm (do Ibou Kebe phải nhận thẻ đỏ) nhưng các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã không buông xuôi và nỗ lực chiến đấu hết sức mình trong trận quyết đấu với Nam Định. Kết quả là họ đã ghi được 2 bàn thắng do công của Thanh Trung và Minh Tuấn để giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Dù chưa thể rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là Hải Phòng (do ở vòng đấu này, đội bóng đất Cảng cũng giành chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa) nhưng thắng lợi này đã giúp đội bóng xứ Quảng tiếp tục nuôi hy vọng mong manh trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.