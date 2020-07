6 điểm nhấn đáng nhớ của vòng đấu thứ 11 V-League

Xu thế hòa hoãn

Vòng đấu thứ 11 là vòng đấu có nhiều trận hòa nhất kể từ đầu mùa giải tới nay.Trong số 7 trận đấu của vòng đấu này, có tới 5 trận đấu khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Trong đó có 3 trận hòa với tỷ số 1-1 (Viettel-SHB. Đà Nẵng , Hải Phòng-Hà Tĩnh, Nam Định-Bình Dương), 1 trận hòa với tỷ số 0-0 (Thanh Hóa-Hoàng Anh Gia Lai) và 1 trận hòa với tỷ số 3-3 (Quảng Nam-Sài Gòn FC)

Niềm vui của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi giành trận hòa tại sân Lạch Tray Minh Hoàng

Sông Lam Nghệ An tiếp tục rơi tự do

Duy nhất chủ nhà Than Quảng Ninh là được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng đấu này. Hai bàn thắng của bộ đôi ngoại binh Lastro và Lynch đã giúp đội bóng đất Mỏ đánh bại đội khách Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-0. Trận thua này khiến đội bóng xứ Nghệ kéo dài chuỗi trận bết bát của mình lên con số 6 (1 hòa, 5 thua), tiếp tục rơi tự do trên bảng xếp hạng và đến gần hơn với “vòng chung kết ngược”. Ngược lại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng với 19 điểm lọt vào Top 3.

Sông Lam Nghệ An (áo vàng) lại thua trên sân Cẩm Phả Minh Tú

TP.HCM vẫn không thể thắng được “khắc tinh” Hà Nội

Chỉ hòa được đúng 1 trận, còn lại để thua 7 trong tổng số 8 lần gặp nhau trước đây, TPHCM cuối cùng vẫn không thể giành được chiến thắng được trong lần đối đầu thứ 9 với Hà Nội. Bế tắc trong tấn công, sơ hở trong phòng ngự, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã phải trả giá bằng 3 bàn thua trong trận này (do công của Rimario, Thái Quý và Thành Chung). Thất bại thứ 2 liên tiếp này khiến cho đội bóng thành phố mang tên Bác bị chính đối thủ Hà Nội vượt qua trên bảng xếp hạng.

Công Phượng bế tắc trước hàng thủ Hà Nội Khả Hòa

Màn ra mắt thành công của Tấn Tài và Anh Đức

Vòng đấu thứ 11 chứng kiến màn ra mắt của 2 cựu binh Tấn Tài và Anh Đức ở các đội bóng mới Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Cả hai với kinh nghiệm dày dạn của mình, đã chơi đầy nỗ lực, cố gắng trong những phút có mặt trên sân và ít nhiều để lại dấu ấn của mình trong màu áo mới, giúp cho Hoàng Anh Gia Lai giành 1 điểm trên sân Thanh Hóa và giúp Hà Nội giành trọn 3 điểm trên sân của TP.HCM.

Sự có mặt của Tấn Tài (phải) tăng thêm kinh nghiệm cho tuyến giữa Hà Nội, giải phóng bớt gánh nặng của Hùng Dũng Khả Hòa

Tiền đạo Pedro Paulo lập hat-trick đầu tiên ở V-League 2020

Cầu thủ để lại dấu ấn lớn nhất ở vòng đấu này là Pedro Paulo (Sài Gòn FC) khi lập hat-trick vào lưới đội cuối bảng Quảng Nam. Dù không thể giúp đội nhà giành chiến thắng (hòa chung cuộc với tỷ số 3-3) nhưng cũng để giúp Sài Gòn FC duy trì thành tích bất bại kể từ đầu giải và khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ hai Viettel. Với cú hat-trick đầu tiên ở V-League 2020, Pedro Paulo nâng số pha lập công của mình lên con số 7 và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải năm nay.

Pedro Paulo (thứ 2 từ trái) chia vui cùng đồng đội sau khi ghi 3 bàn vào lưới Quảng Nam Đông Nghi

Phân công trọng tài kém làm hỏng các trận quan trọng

Trọng tài Trần Văn Trọng và 2 trợ lý non tay nghề Cao Thanh Tú, Lê Xuân Hùng đã được trưởng ban Trọng tài Dương Văn Hiền phân công làm trận nóng nhất, hay nhất V-League giữa á quân TP.HCM gặp đương kim vô địch Hà Nội đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Các trọng tài này liên tục bỏ lỗi hoặc thổi sai các tình huống việt vì, bỏ pha chạm tay rất rõ của Thành Chung trong vòng cấm địa, gây phản ứng dữ dội cho người hâm mộ theo dõi trên sân và qua truyền hình. Chính sự phân công kém này đã phá nát trận cầu hay được mong đợi.