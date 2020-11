Á quân U17 thua đậm chủ nhà ở Cúp Quốc gia 2020

Do thiếu đương kim vô địch SLNA nên mọi chú ý ở Cúp quốc gia U.17 tập trung vào á quân học viện NutiFood và chủ nhà PVF, đội hạng ba ở giải quốc gia tại vòng chung kết giải U17 Cúp Quốc gia 2020. Trận đối đầu giữa 2 lò đào tạo này chính là tâm điểm của ngày khai mạc một giải đấu mới mẻ lần đầu tiên được tổ chức như một sân chơi mới và là môi trường rèn luyện mới cho các tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam

Thế nhưng không như kỳ vọng, đội á quân lại chơi dưới sức, thi đấu kém mạch lạc so với những gì từng phô diễn 2 tháng trước nên để thua dễ dàng chủ nhà PVF với tỉ số đậm 1-4 sau khi bị dẫn trước đến 4-0. Các bàn thắng cảu PVF do Huỳnh Nhân Vũ (11), Nguyễn Thanh Nhàn (33) ghi 2 bàn và Nguyễn Anh Tuấn (36) . Bàn gỡ của học viện Nutifood do Nguyễn Khánh Duy (8) ghi phút 90.

Trận Viettel thắng Tây Ninh

Ở trận còn lại của bảng A, U. 17 Hallmen TP.HCM có được chiến thắng tối thiểu ở những phút cuối cùng trong trận đấu muộn với U.17 TP. HCM. Ở các trận đấu sớm của giải, Viettel với lực lượng đồng đều đã giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước Tây Ninh. Trong khi đó, Sài Gòn và SHB. Đà Nẵng đã cống hiến một trận có nhiều bàn thắng được ghi. Đại diện Sài thành chỉ chịu thất thủ với tỉ số 2-3 trước đội bóng bên bờ sông Hàn.

Chiều nay Vòng chung kết giải bóng đá U17 Cúp Quốc gia 2020 tiếp diễn tại trung tâm bóng đá trẻ PVF với 2 trận Long An gặp HAGL và Hà Nội gặp Becamex Bình Dương.