* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Chuyến làm khách trên sân Kapten I Wayan Dipta chắc chắn sẽ không dễ dàng bởi khán giả Việt Nam đã quá hiểu sự cuồng nhiệt của các CĐV Indonesia. Than Quảng Ninh cụ thể hóa tham vọng của mình ở AFC Cup 2020 bằng một loạt những sự bổ sung lực lượng trước mùa giải mới. Họ đã chiêu mộ Phan Đình Vũ Hải (từ Hải Phòng), tiền vệ Đặng Quang Huy (từ Quảng Nam) hay tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi (từ Khánh Hóa). Ngoài ra, sự xuất hiện của cặp tiền đạo ngoại Diego Fagan và Jeremie Lynch giúp hàng công đội bóng càng trở nên nguy hiểm. Bên cạnh đó, các trụ cột như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy vẫn là xương sống trong lối chơi của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Than Quang Ninh có một lợi thế so với Bali United là đối thủ không có được quá nhiều thông tin về đại diện của Việt Nam. Trong khi đó đội chủ nhà đã có kinh nghiệm tham dự AFC Cup vào năm 2018. Khi đó họ nằm chung bảng với một CLB V-League khác là Thanh Hóa. Bali United đã đánh bại đội bóng xứ Thanh 3-1 trên sân nhà và hòa 0-0 trên sân khách. Tuy vậy, đội bóng của Indonesia vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng. Mùa này, Bali United xuống chơi ở AFC Cup sau thất bại 0-5 trước Melbourne Victory ở vòng play-off AFC Champions League . Họ đến với giải đấu với tư cách là nhà ĐKVĐ Indonesia còn Quảng Ninh chỉ là đội thế chân Hà Nội khi đội bóng thủ đô không đủ điều kiện tham dự. HLV Phan Thanh Hùng tự tin Than Quảng Ninh sẽ có điểm tại Bali Minh Tú Từ Indonesia, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Vào thời điểm này, tại Bali khí hậu khá tuyệt vời, trời nắng ấm. Đó là yếu tố khách quan rất thuận lợi để chúng tôi chơi hết mình nhằm có màn ra mắt thành công ở trận đấu đầu tiên của bảng G. Tôi đã xem qua băng hình trận gần nhất và thấy đối thủ Bali United khá mạnh khi sử dụng 4 ngoại binh là trung vệ Willian (số áo 43) quốc tịch Brazil; hai tiền vệ Nouri (6) người Na Uy, Paolo (80) người Bồ Đào Nha ; tiền đạo Platje (7) đến từ Hà Lan. Họ cao to, có khả năng tranh cướp bóng mạnh mẽ và đặc biệt là phản công nhanh rất tốc độ”. Dù vậy ông Hùng vẫn tự tin: “Chơi trên sân đối phương, chúng tôi sẽ chủ động đá thấp và cố gắng giành được quyền kiểm soát bóng. Bali United đã nhiều lần tham gia AFC Cup nên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn đánh giá đôi bên là 50 - 50. Họ lợi thế vì ngoại binh hay và sức mạnh tinh thần từ sự cổ vũ rất “nhiệt” của khán giả Indonesia. Nhưng tôi hy vọng những cầu thủ nội chất lượng như Hồng Quân, Xuân Tú, Hải Huy, Thanh Hào, Nguyên Sa cộng với cặp “song sát” người Jamaica Diego Fagan và Jemier Lynch sẽ là vũ khí phản công lợi hại giúp Than Quảng Ninh có điểm ra về”.