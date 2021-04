Ai đủ sức ngăn cản HAGL san bằng và thiết lập những kỷ lục mới?

Với thành tích này, thầy trò HLV Kiatisak đã gần đuổi kịp kỷ lục của CLB với 7 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu của mùa giải 2004: 4-0 trước Bình Định (vòng 1), 2-0 trước Đồng Tháp (vòng 2), 2-1 trước Đồng Tâm Long An (vòng 3), 6-1 trước Nam Định (vòng 4), 1-0 trước Thể Công (vòng 5), 2-0 trước Ngân hàng Đông Á (vòng 6), 1-0 trước Bình Dương (vòng 7). Phải đến vòng đấu thứ 8 của V-League 2004, chuỗi trận thăng hoa của đội bóng phố Núi khi đó mới bị Đà Nẵng chặn lại bởi trận hòa không bàn thắng trên sân Chi Lăng.

Như vậy, chỉ cần giành thêm 1 chiến thắng nữa, đoàn quân của HLV Kiatisak sẽ chính thức san bằng được kỷ lục này. Tuy nhiên để làm được việc đó, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải vượt qua được thử thách mang tên Thanh Hóa. Ở vòng đấu thứ 11 sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách được dự báo là tương đối khó khăn trên sân của Thanh Hóa, đội bóng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi phong độ trong thời gian gần đây dưới triều đại của HLV Petrovic.

Tuy nhiên với phong độ đỉnh cao của dàn cầu thủ đang đạt độ chín như hiện nay, đội bóng phố Núi được dự báo là hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài chuỗi trận toàn thắng của mình lên con số 7. Thậm chí đoàn quân của HLV Kiatisak còn có thể tái lập kỷ lục của V-League về số trận thắng liên tiếp trong một mùa giải là 8 trận, hiện đang do Sông Lam Nghệ An (ở mùa giải 2018) và Đồng Tâm Long An (ở mùa giải 2005) cùng nắm giữ.