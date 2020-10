Ai mạnh nhất trong 8 đội vào tứ kết giải thiếu niên toàn quốc U.13?

Sau khi kết thúc 24 trận đấu vòng bảng của 16 đội bóng (diễn ra tại Vinh, Nghệ An từ ngày 5.10 đến 10.10), vòng chung kết giải U.13 toàn quốc đã chọn ra 8 cái tên sẽ tranh tứ kết gồm Sông Lam Nghệ An , Hoàng Anh Gia Lai (bảng A), Than Quảng Ninh , SHB Đà Nẵng (B), Haduwaco Hải Dương, Thừa thiên Huế (C) và Juventus Việt Nam, Hà Nội (D). 4 trận tứ kết vào chiều thứ hai ngày 12.10 sẽ lần lượt gồm: Haduwaco Hải Dương gặp Hoàng Anh Gia Lai, Than Quảng Ninh – Hà Nội (đều 14 giờ), Sông Lam Nghệ An – Thừa Thiên Huế, Juventus Việt Nam – SHB Đà Nẵng (đều 15 giờ 30), 4 đội thắng sẽ vào tranh bán kết ngày 14.10 và 2 đội thắng bán kết sẽ đấu trận chung kết ngày 15.10.