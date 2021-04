Bán kết U.19 quốc gia: An Giang liệu có gây sốc cho đương kim vô địch U.19 PVF?

Với đội hình mạnh đều cả 3 tuyến, đương kim vô địch U.19 PVF được đánh giá vượt trội so với An Giang nhưng đội bóng đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng chực chờ cơ hội để gây bất ngờ như họ làm được trước Đồng Tháp ở tứ kết.

Thầy trò HLV Mauro (VPF) được đánh giá vượt trội so với An Giang

U.19 PVF dưới dự dẫn dắt của HLV Mauro Jeronimo bất bại ở vòng bảng khi thắng Bình Dương 3-1, thắng HAGL 3-2, hòa SLNA 0-0. Vào tứ kết với ngôi đầu bảng A, PVF chỉ đụng phải Sài Gòn FC vốn đi tiếp nhờ suất cho đội hạng ba có thành tích tốt nên thắng nhẹ nhàng 2-0. Ở bán kết, PVF lại đụng đối thủ “nhẹ cân” là An Giang nên rộng cửa thẳng tiến chung kết.

Nguyễn Thanh Nhàn (VPF) hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng khi gặp An Giang

Việc không phải chạm trán các đối thủ mạnh là thuận lợi nhưng cũng được xem là bất lợi cho PVF bởi dễ phát sinh tư tưởng chủ quan. Vì thế ban huấn luyện PVF luôn căn dặn các học trò luôn phải nỗ lực, vào sân phải chơi hết sức tập trung dù đối thủ là ai. Nhà đương kim vô địch U.19 PVF sở hữu nhiều cá nhân nổi bật như Thanh Nhàn, Bá Đạt , Ngọc Sơn, Văn Sơn…cùng lối chơi tập thể gắn kết dự báo áo đảo thế trận so với An Giang.

U.19 An Giang (áo trắng) thi đấu với tinh thần quyết tâm rất cao

Trong khi đó U.19 An Giang vào tứ kết với ngôi nhì bảng B (thắng Quảng Nam 2-1, thua Hà Nội 1-3, hòa Sài Gòn FC 2-2). Bị đánh giá yếu hơn Đồng Tháp ở tứ kết lại để đối thủ dẫn trước 2-0 nhưng An Giang chơi quật khởi, cân bằng 2-2 rồi giành thắng lợi sau loạt đấu luân lưu. U.19 An Gang có bộ đôi tấn công lợi hại Thái Văn Thảo-Bùi Vĩ Hào cùng lối chơi tập thể, quyết tâm cao không buông xuôi. Các học trò HLV Đỗ Trần Công Anh Tuấn sẵn sàng gây sốc cho nhà đương kim vô địch U.19 PVF.