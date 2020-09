Bán kết VCK giải vô địch U17 QG Next Media 2020: Nóng bỏng ‘đại chiến’ phố núi

Không hẹn mà gặp, U17 Nutifood JMG và U17 HAGL sẽ đụng độ ở bán kết VCK giải vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020. Có khá nhiều điều thú vị xung quanh cặp đấu này khi các cầu thủ đều rất hiểu nhau sau quãng thời gian ăn tập ở trung tâm Hàm Rồng.

U17 Nutifood JMG hiện đang được dẫn dắt bởi HLV HLV Guillaume Graechen, người mà có lẽ 96,69% NHM Gia Lai đều biết mặt. Thậm chí, trong đội hình của Nutifood JMG có tới 7 gương mặt sáng giá của khóa 4 HAGL JMG, gồm Phan Hồ Khải, Nguyễn Nhật Minh, Hồ Thanh Hóa, Trần Đình Hùng, Trần Gia Huy, Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Quốc Việt.

Với những cái tên kể trên trong đội hình, thầy “Giôm” đã đưa “con thuyền” U17 Nutifood JMG vượt qua bảng B một cách thuyết phục với mạch 3 trận toàn thắng cùng 13 pha lập công. Bên cạnh đó, Dương Quang Trung Hiếu, “sản phẩm chính hiệu” của lò Nutifood, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu với 4 bàn thắng. Sự đồng đều về mặt chất lượng giữa các cầu thủ “cây nhà lá vườn” cùng những cái tên đến từ khóa 4 HAGL giúp cho U17 Nutifood JMG trở thành tập thể “vô đối” tính đến thời điểm này của VCK giải vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020.

U17 Nutifood JMG đang cho thấy sức mạnh vô đối tại VCK giải vô địch U17 Quốc gia - Next Media 2020

Bên kia chiến tuyển, U17 HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Ngọc Cảnh gồm những cái tên thuộc đội năng khiếu của Học viện HAGL JMG với bộ khung là những cầu thủ thuộc U19 HAGL II từng thi đấu ở giải U19 Quốc gia 2020.

Khác với lối chơi tấn công rực lửa của U17 Nutifood JMG, U17 Hoàng Anh Gia Lai mang đến diện mạo của một đội bóng ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Chiến thắng quả cảm 1-0 trước chủ nhà U17 PVF là minh chứng cho thấy sự “rắn mặt” của thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh khi triển khai lối chơi phòng ngự - phản công.

Trận bán kết giữa U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Nutifood JMG được dự đoán sẽ là cuộc đấu trí giữa 2 trường phái phòng ngự lì lợm và tấn công phủ đầu. Không chỉ vậy, sự hiểu nhau giữa những người anh em khiến cho diễn biến màn so tài này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

U17 HAGL tỏ ra lì lợm thay vì phong cách hào hoa mà NHM thường biết đến

Cuộc thư hùng giữa U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 Nutifood JMG sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 25.9 trên sân 1 của trung tâm PVF. Ngoài việc trực tiếp tới sân theo dõi, người hâm mộ có thể thưởng thức những diễn biến trực tiếp của trận đấu trên kênh truyền hình On Sports - VTC3; Youtube cũng như Fanpage của Next Sports, VFF Channel, On Sports và HAGL; App On Sports và Next Sports.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên Youtube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.