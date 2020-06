Bất ngờ lớn ở giải U.19: Hà Nội bị loại, HAGL 2 thoát hiểm phút chót

Lượt trận cuối cùng vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 diễn ra chiều nay 11.6 vô cùng gay cấn đến phút chót khi đã xác định đủ 8 cái tên có mặt ở Vòng chung kết là PVF, Sông Lam Nghệ An , Hoàng Anh Gia Lai 1, TP.HCM, Becamex Bình Dương, Công an Nhân dân, An Giang và Hoàng Anh Gia Lai 2

Nỗ lực của đương kim vô địch Hà Nội ở bảng A khi thắng liên tiếp 4 trận để đeo chặt PVF, Viettel nhằm mở ra cơ hội dự Vòng chung kết cuối cùng đã đổ sông đổ biển khi thua trực tiếp PVF 0-1. Bàn thắng duy nhất của chân sút Võ Nguyên Hoàng đã tiễn đội bóng thủ đô trở thành cựu vô địch và khiến thầy trò HLV Dương Hồng Sơn ngậm ngùi chia tay với U.19, nơi họ đã làm mưa làm gió suốt nhiều năm qua với 4 lần vô địch chỉ trong 5 năm. Trận thua này khiến Hà Nội đánh mất luôn vị trí thứ 2 trong bảng về tay Viettel, đội đã thắng Nam Định 3-0 do Bảo Tuấn (26), Khuất Văn Khang (11) và Hữu Tiệp (19) ghi.

Võ Nguyên Hoàng thể hiện niềm vui sau khi ghi bàn duy nhất giúp PVF loại ĐKVĐ Hà Nội PVF

Hà Nội bị loại, đội hạng ba năm rồi là SHB Đà Nẵng cũng chung số phận khi thua trực tiếp Sông Lam Nghệ An 0-2 ở trận quyết định bảng B . Dù rất cố gắng để trình diễn mối lối chơi mạnh mẽ nhưng trước đội bóng xứ Nghệ có nhiều cầu thủ chơi quái hơn, các cầu thủ sông Hàn đã không thể làm gì khác khi nhìn Trần Mạnh Quỳnh (10) và Đình Xuân Tiến (23) ghi bàn chia đều cho 2 hiệp. Cũng như Hà Nội ở bảng A, Đà Nẵng cũng mất luôn vị trí nhì bảng B về tay Thanh Hóa, đội đã thắng Thừa Thiên Huế 4-0.

Niềm phấn khích sau khi ghi bàn của Trần Mạnh Quỳnh cho Sông Lam Nghệ An Đại Nội

Trong khi đó kịch tính nhất ở bảng D tranh tại TP.HCM nơi mà Hoàng Anh Gia Lai 2 tưởng như có nhiều ưu thế nhất thì cuối cùng đã hòa hú vía Khánh Hòa 3-3 và giành được chiếc vé vớt trong nước mắt. Khác với TP.HCM dù có hơi chật vật trong chiến thắng 4-2 trước Bình Phước với các bàn thắng do Huỳnh Công Hậu (12), Nguyễn Trung Thành (11), Quốc Tuấn (5) và Văn Mạnh (9) ghi thì đội bóng phố Núi toát mồ hôi khi chơi vô cùng khó nhọc trước đoàn quân phố Biển.

Thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh liên tục bị dẫn bàn 1-0, 2-1 và 3-2 do Duy Nam (19) và Anh Thi (10) ghi cho Khánh Hòa. Lê Hữu Phước (61) đã lập cú đúp giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 lần lượt bắt kịp tỉ số. Khi Khánh Hòa dẫn 3-2 và thời gian trôi dần đến phút bù giờ, cánh cửa Vòng chung kết gần như đóng sập trước mắt Cao Hoàng Tú và đồng đội vì nếu chỉ có 10 điểm không chỉ mất ngôi đầu về tay TP.HCM mà so với các đội nhì bảng khác chưa chắc Hoàng Anh Gia Lai sẽ giành vé vớt.

TP.HCM (trái) thắng Bình Phước Khả Hòa

Hoàng Anh Gia Lai 2 (áo trắng) chật vật trước Khánh Hòa Khả Hòa

Nhưng thật vô cùng may mắn cho đám trẻ của bầu Đức khi bàn thắng của Trương Vĩnh Phát (5) ở phút 90+1 đã giành lại được 1 điểm quý giá giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 hòa 3-3, có tổng cộng 11 điểm vừa đủ thoát hiểm một cách ngoạn mục để sánh vai cùng đội 1 (thắng tưng bừng Bình Định 3-0 ở bảng C do Phan Du Học, Phan Nhật Thanh Long và Hoàng Vĩnh Nguyên ghi) có mặt ở vòng chung kết.

Nhưng cuối cùng Lê Hữu Phước (61) và đồng đội cũng có niềm vui ghi bàn ở phút cuối Khả Hòa

Khan giả ngồi 2 bên sân Phú Thọ vừa xem TPHCM thắng vừa hồi hộp với Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa

Một đội bóng khác cũng bất ngờ có mặt ở vòng chung kết là An Giang sau khi thắng Cần Thơ 2-0 do Trương Văn Dư (9) và Nguyễn Văn Vinh (11) ghi ở bảng E để giành vị trí thứ nhì sau Becamex Bình Dương (thắng Long An 4-3 với cú đúp của Đoàn Minh Nhật và 2 bàn của Nguyễn Thế Được và Vũ Trọng Hiếu) . Với 17 điểm có được sau khi trừ 6 điểm thắng 2 trận trước đội đứng chót là Cần Thơ, đội An Giang của HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến có 11 điểm bằng với Hoàng Anh Gia Lai 2 (nhì bảng D), thua Công an Nhân dân (13 điểm, nhì bảng C sau khi thắng dễ trận chót trước Đăk Lăk 3-0 ) và đứng trên 2 đội nhì bảng A là Viettel (chỉ còn 10 điểm sau khi mất đến 12 điểm sau 4 trận thắng 2 đội xếp thứ 5 và 6) và nhì bảng B là Thanh Hóa (cũng còn 10 điểm do trừ 6 điểm thắng 2 trận gặp đội thứ 5 là Thừa thiên Huế).

Niềm vui của An Giang sau khi ghi bàn giành quyền vào Vòng chung kết Minh Tân

Do PVF là chủ nhà và đứng đầu bảng A nên 4 đội nhất bảng còn lại là Sông Lam Nghệ An (B), Hoàng Anh Gia Lai 1 (C), TP.HCM (D), Becamex Bình Dương (E) cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Công an Nhân dân, An Giang và Hoàng Anh Gia Lai 2 sẽ dự Vòng chung kết. Đau cho Viettel, tiếc cho Đà Nẵng và buồn cho Hà Nội, những thế lưc lớn của bóng đá trẻ nhiều năm qua đã không thể góp mặt ở sân chơi dành cho 8 đội mạnh nhất.

Vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 19/6 đế 28/6 tại Trung tâm bóng đá PVF (Hưng Yên). 10 giờ ngày 18/6 tại PVF, BTC sẽ họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết.

Xếp hạng chung cuộc vòng loại