Bầu Hùng đối đầu bầu Đức, ai sẽ được cười tươi mà không sợ bị hiểu nhầm?

Cùng giữ chức vụ to nhất đội bóng nhưng chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) và chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng (bầu Hùng) lại luôn chọn 2… chỗ ngồi rất khác nhau. Bầu Đức thi thoảng mới ra sân xem HAGL thi đấu và cũng chỉ đến xem HAGL đá trên sân nhà Pleiku chứ gần như chưa đến sân khách bao giờ. Bầu Đức cũng thường ngồi chỗ VIP trên khán đài. Còn bầu Hùng thì ngồi khu kỹ thuật cùng ban huấn luyện kể cả khi đá sân nhà sân khách.

Mùa này, bầu Đức chi cả cục tiền để chiêu mộ HLV Kiatisak còn bầu Hùng khó khăn hơn. Việc nhiều nhà tài trợ đồng loạt xin rút lui đẩy đội bóng đất mỏ vào thế khó. Một mình bầu Hùng không thể cáng đáng được hết khoản tài chính lớn cho CLB. Cầu thủ bị nợ lương, thưởng, phí lót tay trong quãng thời gian dài. Chỉ đến khi đồng loạt lên tiếng, thậm chí bày tỏ dứt khoát ý định sẽ bỏ giải nếu không được nghe thấy tiếng ting ting. Trong cơn nguy nan, bầu Hùng đã tạm chi vài tỉ để trả lương cho đội. Tình hình tạm lắng xuống.

Bầu Đức rất sáng suốt khi đưa Kiatisak quay lại HAGL ẢNH: NGỌC LINH

Bầu Hùng (bìa trái) và Ban huấn luyện đội Than Quảng Ninh ẢNH: MINH TÚ

Một đội bóng khá giả về tài chính, cầu thủ hay, HLV giỏi - nên đứng đầu bảng xếp hạng cũng như một điều tất yếu. Một đội bóng không còn khá giả về tài chính, chảy máu nhân sự đầu mùa, đôn HLV phó lên thay HLV trưởng đã “vỗ cánh bay đi” - lại đứng thứ 3 bảng xếp hạng tính đến thời điểm này. Thật sự quá đáng khen.

Cách đây mấy vòng, bầu Đức đã tạo sóng dư luận khi có ý kiến gì đó về đội Than Quảng Ninh mà cụ thể là về bầu Hùng. Bầu Hùng bị bầu Đức hiểu nhầm về việc mình vẫn mỉm cười khi Than Quảng Ninh thua 0-4 trước Hà Nội FC

Hai đội bóng của hai ông sẽ đối đầu nhau ở vòng cuối của giai đoạn 1 V-League 2021 . Nếu HAGL thắng, hẳn nhiên, bầu Đức sẽ rất vui vì đội bóng của ông 11 trận bất bại và đã vô địch giai đoạn 1 một cách cực kỳ xứng đáng.

Còn nếu không may, HAGL bị đội chủ nhà cắt đứt mạch trận bất bại, Than Quảng Ninh giành 3 điểm thì bầu Hùng đương nhiên có lý do để cười tươi mà không sợ bị ai hiểu lầm!

Bởi thế, trận đấu giữa Than Quảng Ninh của bầu Hùng và HAGL của bầu Đức thật đáng xem!