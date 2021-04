‘Bố già’ Petrovic chơi tất tay, Thanh Hóa thắng kỳ lạ

Đây cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất V-League 2021 kể từ đầu giải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua Thanh Hóa 3-5) và được xem là trận bóng kỳ lạ khi Thanh Hóa ghi bàn dồn dập sau khi bị đối thủ dẫn trước 3-2.

HLV Petrovic biết rõ rằng nếu thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ sẽ rơi vào thế khó khăn, nên không chơi tất tay thì sẽ trắng tay. Ông đã tung cựu tuyển thủ quốc gia Hoàng Đình Tùng vào sân để đá với 3 tiền đạo và liên tục nhồi bóng lên phía trên nhằm gây rối hàng thủ đội nhà.

Cách chơi tất tay của HLV Petrovic đã đem lại hiệu quả. Thanh Hóa nhanh chóng có bàn thắng san bằng tỷ số 3-3 của Lê Văn Thắng ở phút 69. Lên tinh thần, họ chơi thăng hoa và Hoàng Đình Tùng tỏa sáng với 2 bàn thắng ở các phút 77 và 88 sau khi hàng phòng ngự chủ nhà vỡ trận.

Một bất ngờ khác cũng xảy ra ở vòng 7 khi Than Quảng Ninh gặp nhiều bất ổn lại bất ngờ thắng Bình Dương 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Trung Hiếu ghi ở phút 33. Trận thắng của Than Quảng Ninh như một lời tuyên bố của cầu thủ rằng họ luôn hết mình vì đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Các cầu thủ đội bóng đất mỏ cũng hy vọng sau trận đấu này, họ sẽ được quan tâm để giải quyết những khó khăn của mình.