Bóng đá nữ sớm hạ màn khi TP.HCM cầm chắc ngôi vô địch

Trận đấu vòng 12 được xem là chung kết sớm này đã diễn ra sôi nổi từ đầu khi cầu thủ 2 đội vốn là những ngôi sao bóng đá nữ chất lượng đã chơi đầy nỗ lực, liên tục đẩy tốc độ đôi công từ đầu. Nếu TP.HCM có những Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Kim Thanh, Thùy Trang, Hoài Lương, Phan Thị Trang, Mỹ Anh.. là một dàn dũng tướng thì Hà Nội cũng không hề kém cạnh với Hải Yến, Thái Thị Thảo, Bùi Thúy An , Hoàng Thị Loan, Ngân Thị Vạn Sự, Biện Thị Hằng, Hồ Thị Quỳnh cũng đầy kinh nghiệm và chơi gắn kết không kém. Tính ra cả 2 đội có đến 15 tuyển thủ quốc gia nên trận đấu thực sự là cuộc đối đầu hấp dẫn, xứng đáng với tên tuổi và sự cạnh tranh gay gắt, bám đuổi quyết liệt từ đầu giải của TP.HCM lẫn Hà Nội 1 Watabe.

Cũng hệt như trận lượt đi, các cô gái của thành phố mang tên Bác vượt lên dẫn trước sau khi Huỳnh Như sút thắng phạt đền đầu hiệp 1 do bóng chạm tay hậu vệ đội bóng Thủ đô. Nhưng Hà Nội cũng đã gỡ hòa đầu hiệp 2 cũng do Hải Yến sút thắng 11m khi tay của Phan Thị Trang để tay chạm bóng trong vòng cấm, sau đường tạt bóng của Hoàng Thị Loan. Thế trận giằng co, nhiều lúc căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên và tưởng chừng như 2 đội sẽ chia điểm bằng tỉ số 1-1 như lần gặp nhau trước, nhất là khi Huỳnh Như ‘hết sức’ đã được HLV Đoàn Thị Kim Chi rút ra sớm.

Huỳnh Như (trái) mở tỉ số cho TP.HCM Khả Hòa

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối khi TP.HCM tăng cường kiểm soát bóng tốt hơn nhờ bản lĩnh của Bích Thùy khi cô gái số 7 này luôn chơi bóng khôn ngoan, dồn dập triển khai tấn công ở bên cánh phải bằng tốc độ, sự lanh lợi và kỹ thuật xử lý khéo léo. Chính từ pha đi bóng của Bích Thuỳ rất dũng mãnh xuống sát biên phải tạt vào vòng cấm, Mỹ Anh đón đúng điểm rơi dễ dàng sút tung lưới Hà Nội ghi bàn thắng quyết định 2-1.

Mỹ Anh (25) cầu thủ ghi bàn quyết định cầm chắc ngôi vô địch về cho TP.HCM Khả Hòa