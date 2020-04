Bùi Sĩ Thành : Đứa con đất Bắc thành danh ở phía Nam

Cũng như bao đứa trẻ của vùng quê khác trong khoảng những năm 80 thế kỉ trước,bóng đá gần như là niềm đam mê, là thú vui duy nhất của những cậu trai tuổi mới lớn. Đặc biệt là mảnh đất Hà Nam Ninh, nơi người dân coi bóng đá như 1 món ăn tinh thần và là cuộc sống của họ thì những cái tên như Nguyễn Văn Dũng, Đặng Gia Mẫn, Trần Trọng Nghĩa, Nguyễn Hưng Thái hay Nguyễn Văn Xám trở nên vô cùng thân thương và là niềm tự hào to lớn.

Nhỏ hơn lứa nổi tiếng này một chút, Bùi Sỹ Thành sinh năm 1966 trong 1 gia đình có 4 anh chị em, là út nên Thành rất được yêu thương. Ngoài việc học trên trường thì tất cả mọi thời gian anh đều dành cho trái bóng tròn. Trừ giờ ăn và ngủ thì lúc nào người ta cũng thấy Thành và chúng bạn quần thảo trên sân, trên ruộng, trên bất cứ nơi nào được coi là sân bóng.

17 tuổi Thành gia nhập đội năng khiếu Dệt Nam Định. Bấy giờ trên cùng 1 địa phương ngoài Dệt còn có Công nghiệp Hà Nam Ninh, Công an Nam Định. Rất nhanh chóng, tài năng của Sỹ Thành được huấn luyện viên Ninh Văn Bảo phát hiện và cất nhắc lên đội 1 Dệt Nam Định khi chỉ mới 18 tuổi.

Bùi Sỹ Thành rất quái trên sân

Thi đấu 8 năm cho đội bóng quê hương và khi đội bóng bị cấm thi đấu 1 năm rồi giải thể sau sự cố tấn công trọng tài ở giải đội mạnh toàn quốc nắm 1990, anh cùng Nguyễn Hữu Phương, Vũ Ngọc Điệp theo chân cố huấn luyện viên Ninh Văn Bảo gia nhập Long An. Chân ướt chân ráo ở môi trường mới, Thành tham gia giải các đội mạnh quốc gia 1993, giành danh hiệu vua phá lưới cùng tấm huy chương đồng.

Chưa hết sự nghiệp của Bùi Sỹ Thành thường được nhắc đến gắn liền với cái tên đội Công an TP.HCM khi năm 1995 anh cùng đội giành chiếc cúp vô địch quốc gia với những người đồng đội Chu Văn Mùi, Phan Bá Hùng cùng lứa trẻ mới lên đầy chất lượng như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Liêm Thanh, Chí Bảo ...sau 1 khoảng thời gian ngắn anh thi đấu cho Hải quan.

Giải thích về sự thành công trên sân cỏ phía Nam, Bùi Sỹ Thành chỉ nói ngắn gọn “ Khi đó phong độ tôi đang rất tốt, 27-29 tuổi nên rất sung sức và được chơi bên cạnh những cầu thủ trẻ đầy khát khao thể hiện nên tôi như cá gặp nước nên càng chơi càng mạnh mẽ hơn”. Còn 1 yếu tố khác tuy Thành không nói ra nhưng xem anh thi đấu thời đó, ai cũng thấy chất quái trong các pha xử lý khôn ngoan và tinh tế của anh, luôn làm cho đối thủ lỡ nhịp, khó kèm cặp và thường bị anh cho “ngửi khói” sau các pha tăng tốc rất nhanh.

Bùi Sỹ Thành (hàng ngồi thứ 5 từ phải sang) trong đội lão tướng Công an TP.HCM

Nét đặc biệt ở Sỹ Thành là dù dáng người mảnh khảnh với chiều cao 1m68 nặng 58 kg, nhưng anh lại thích nghi rất nhanh với mọi vị trí trên hàng công. Lúc thì trung phong, lúc tiền vệ công hoặc cánh, bất cứ vị trí nào Sỹ Thành đều luôn để lại ấn tượng. Cách chơi bóng kĩ thuật, nhanh nhẹn khéo léo cùng nền tảng thể lực dẻo dai, đặc biệt là khả năng dứt điểm bằng hai chân mau lẹ khiến anh luôn nằm trong sơ đồ chiến thuật của bất kì huấn luyện viên nào cho dù là 5-3-2 hay 4-4-2.

Quyết định giã từ sự nghiệp ở cái tuổi 34 sau 18 năm chơi bóng ở sân chơi đỉnh cao, anh để lại cho người hâm mộ và ngay chính bản thân mình 1 chút nuối tiếc khi chưa có duyên với màu áo đội tuyển. Đặc biệt ở những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của giai đoạn 1994-1998, có không ít lần anh được triệu tập nhưng vì lí do cá nhân anh đã từ chối.

“ Tôi nghĩ mình chỉ chơi tốt trong màu áo CLB và muốn dành toàn tâm toàn ý ở tuổi băm phục vụ cho đội bóng của mình. Đội tuyển quốc gia cần được trẻ hóa và có hướng đầu tư lâu dài. Vì vậy tôi muốn dành chỗ của mình ưu tiên cho các cầu thủ trẻ để họ có động lực phấn đấu”, Sỹ Thành cho biết.

Sỹ Thành (hàng đứng thứ 3 từ phải sang) vô địch giải lão tướng

Sau khi khép lại cuộc đời quần đùi áo số Sỹ Thành tham gia công tác tại PX03 thuộc phòng công tác Đảng - Công tác chính trị thuộc Công An TP.HCM với cấp bậc thượng sĩ do anh thuộc biên chế ngành. Tuy không còn chơi bóng đỉnh cao nhưng chàng thượng sĩ này vẫn luôn gắn liền với bóng đá qua các giải đại hội Công an Nhân dân toàn quốc, Giải Cảnh sát Asian đại diện cho Bộ Công An hay các giải lão tướng 3 thế hệ hay giải tứ hùng 4 đội Hải quan, Cảng Sài Gòn, Sở Công Nghiệp và Công an TP.HCM của Liên đoàn bóng đá TP.HCM tổ chức.

Ở đó người ta vẫn thấy những hình ảnh tả xung hữu đột, những pha chuyền bóng như dọn cỗ, những tình huống cắt mặt đối phương như thời trai trẻ và khả năng dứt điểm của 1 cầu thủ đẳng cấp cho dù đối thủ của anh chỉ bằng tuổi con hay tuổi cháu. Chính bộ ba Sỹ Thành- Hoàng Tuấn-Chu Văn Mùi vẫn còn đủ sức “làm mưa làm gió” trong màu áo lão tướng Công an TP.HCM, giành chiến thắng và cả các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc hay Vua phá lưới.

Bùi Sỹ Thành nhận giải cầu thu xuất sắc giải lão tướng 3 thế hệ từ Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh

Và sau 18 năm công tác thì chàng cầu thủ có đôi chân như múa này năm xưa cũng chính thức nghỉ hưu với cấp bậc thiếu tá. Bây giờ thì anh đã không còn tham gia chuyện xã hội nữa mà thời gian hầu như dành hết cho gia đình nhỏ của mình với 2 con cùng các cháu của mình ở Q.11. Những ngày cuối tuần nhiều người lại thấy Sỹ Thành trên các sân phủi cùng anh em bạn bè ngày xưa với niềm đam mê đi theo suốt cả cuộc đời.