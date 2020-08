Cầu thủ duy nhất tham dự VCK U.19 được gọi lên tuyển U.22 Việt Nam

HLV Hoàng Hùng của Becamex Bình Dương cho biết: ‘ Tôi không bất ngờ khi Trần Hoàng Bảo được gọi tập trung đợt này vì ngay đợt tập trung đầu tiên trong năm hồi đầu tháng 7 vừa rồi của tuyển U.22 Việt Nam cũng đã có tên Bảo cùng với 2 đàn anh là Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Hùng Thiện Đức đều đến từ Becamex Bình Dương. Nhưng lần này Đức không có tên mà chỉ có Cường và Bảo. Lý do có thể ông Park thử nghiệm thêm Bảo vì em đá cùng vị trí hậu vệ cánh với Đức, nhưng cũng có thể ông ấy trao cho em cơ hội thì sao vì thể hình và lối đá của Bảo xem ra phù hợp với cách xây dựng lối chơi của vị thuyền trưởng đội U.22’.

Ông Hùng cũng không tiếc lời khen Hoàng Bảo là cầu thủ có thể chất và tư duy chiến thuật tốt, nhanh nhạy và chơi bóng đầu óc. Nhờ vậy mà so với nhiều cầu thủ cùng trang lứa, Hoàng Bảo và Võ Hoàng Minh Khoa là 2 cầu thủ U.19 được BHL đội Becamex Bình Dương đăng ký vào danh sách đá V-League.

Hoảng Bảo (4) tranh chấp với tiền đạo Công an Nhân dân

Đúng như ông Hùng nói, Hoàng Bảo đã góp công lớn đưa Becamex Bình Dương vượt qua vòng bảng để có mặt ở vòng chung kết giải U.19 quốc gia. Trong đội nếu so với nhiều vị trí khác Bảo không nổi bật bằng những chân sút, chân chuyền tuyến trên như đội trưởng Nguyễn Hữu Hào (13), tiền vệ Trần Vũ Hoàng Long (7), Đoàn Minh Nhựt (9) hay Đoàn Tuấn Phong (11), nhưng em là vị trí chơi luôn rất ổn định, an toàn và được đánh giá cao.

Trong cả 3 trận vòng đấu bảng vòng chung kết giải U.19 của Becamex Bình Dương lần lượt gặp Sông Lam Nghệ An , Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai 2, Hoàng Bảo đều chơi với phong độ tốt, trấn giữ khôn ngoan hành lang cánh trái. Đặc biệt trận mở đầu gặp đội bóng xứ Nghệ, Hoàng Bảo đã làm nản lòng chân sút số 1 của Sông Lam và của U.19 Việt Nam Trần Mạnh Quỳnh khi vô hiệu hóa anh, đồng thời “cắt đứt” những pha tấn công biên do Đặng Quang Tú và Ngô Văn Lương khởi xướng. Chính cựu giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede có mặt xuyên suốt tại giải U.19 “chấm” Hoàng Bảo và giới thiệu cho phòng các đội tuyển VFF và HLV Park Hang-seo.