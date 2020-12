Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai ở đội tuyển Việt Nam - Đông nhưng chưa tinh

Ở hàng phòng ngự, Văn Thanh và Hồng Duy là 2 cái tên được góp mặt. Xét về phong độ ở mùa giải vừa qua, Văn Thanh nhỉnh hơn so với Hồng Duy. Dù vậy cầu thủ người Hải Dương cũng không thực sự trội hơn so với những người đồng nghiệp ở cùng vị trí hậu vệ cánh phải (Văn Kiên, Xuân Mạnh). Trong khi đó, Hồng Duy đã có một mùa giải khá xoàng trong vai trò hậu vệ trái của đội bóng phố Núi. Bên cánh trái do Hồng Duy đảm nhận nhiều lần bị đối thủ khoét vào khai thác. Khách quan mà nói, Hồng Duy khó có thể cạnh tranh với Văn Hậu, Tấn Tài hay Ngọc Đức ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh, Xuân Trường cực hài, Công Phượng cưỡi môtô nửa tỉ trong phim của Đông Triều

Trên hàng tiền vệ, việc Xuân Trường được triệu tập ở đợt này là điều gây ít nhiều tranh cãi. Bởi phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang ở mùa giải vừa qua là không được tốt. Anh không ghi được bàn nào và cũng không có pha kiến tạo nào thành bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Công bằng mà nói, nếu đặt lên bàn cân lúc này, Xuân Trường là người thất thế nhất trong số 6 tiền vệ trung tâm mà HLV Park Hang-seo triệu tập ở đợt tập trung lần này.

Xuân Trường Ngọc Linh

Trong khi đó, Tuấn Anh cũng không phải đã chắc suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Phong độ của tiền vệ người Thái Bình ở mùa giải vừa qua trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai là không thực sự ấn tượng. Tất nhiên những phẩm chất của Tuấn Anh là không phải bàn cãi. Tuy nhiên giờ đây, Tuấn Anh cũng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những tân binh như Cao Văn Triền, Hai Long hay Đức Chiến, những người đang cực kỳ khao khát thể hiện bản thân mình trong mắt của thầy Park.

K Công - "Neymar giải SV-League" ghi bàn dồn dập, mê Công Phượng, mong thử việc ở HAGL

Ở hàng tiền đạo, cuộc cạnh tranh cũng sẽ diễn ra quyết liệt không kém. Bởi hiện tại trong số 8 tiền đạo được gọi tập trung đợt này, không ai tỏ ra vượt trội. Hiệu suất ghi bàn ở mùa giải vừa qua cũng gần như nhau (phần lớn đều từ 4-5 bàn). Công Phượng là chân sút nội tốt nhất ở V-League 2020 nhưng lại vắng mặt gần như nguyên cả giai đoạn hai vì chấn thương nên chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Còn Văn Toàn tuy có lợi thế về tốc độ và khả năng kiến tạo nhưng lại hạn chế ở khả năng dứt điểm. Sẽ không dễ để hai người bạn thân Công Phượng - Văn Toàn chiếm được suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam, trước sự cạnh tranh quyết liệt của Tiến Linh, Văn Đức hay những sự trở lại đáng chú ý của Đức Chinh, Tuấn Tài, Văn Long.

Văn Toàn Ngọc Linh

Chúng ta hãy cùng chờ xem ai trong số những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thể hiện tốt ở đợt tập trung sắp tới và chiếm được suất chính thức trong đội hình của ‘Những chiến binh Rồng Vàng’.