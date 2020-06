CĐV SLNA chen lấn dưới cái nắng 40 độ mua vé xem Công Phượng, Phi Sơn

Tất cả những cảm xúc yêu thương, tò mò, hưng phấn, chờ đợi… đã tạo ra một bầu không khí đặc biệt khiến sân Vinh sớm bị quây chặt bởi hàng ngàn CĐV SLNA khi mở bán vé từ 8 giờ 30 sáng nay.

Một chút chủ quan khi không lường được sức hút của trận đấu của SLNA, nên BTC sân không sớm lập hàng rào hướng dẫn để người hâm mộ xếp hàng. Điều này dẫn đến tình trạng chen lấn, xô đẩy để mua vé, giữa nắng nóng đỉnh điểm của mùa Hè.

Dưới nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C và cực kỳ oi nóng bởi gió lào, nhiều khán giả vẫn cố gắng cật lực chen chúc nhau để có một ví trí gần quầy bán vé nhất.

Điều này khiến BTC sân Vinh khá vất vả, phải tốn nhiều công sức mới sắp xếp ổn định mọi người để lần lượt xếp hàng mua vé trận SLNA - TP.HCM. Số lượng CĐV quá đông khiến trung bình mỗi người phải đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể đến lượt mình mua vé.

Hàng ngàn CĐV Nghệ An kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đến lượt

Trận này, sân Vinh phát hành vé có giá từ 30.000 đến 70.000 đồng. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé để tránh đầu cơ phe vé. Nhưng có thể nhận thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc huy động người thân, bạn bè thậm chí thiếu niên xếp hàng để chen mua vé.

Sân Vinh với đặc thù các bờ tường rào thấp thường xuyên được nhất đến với phong trào CĐV "công thành" khi những người dân xung quanh bắc... thang ra bán vé "lụi" cho người hâm mộ leo vào sân coi cọp những trận "hot" như SLNA gặp Hà Nội, HAGL...

Do vậy, BTC sân Vinh sẽ cần phải lưu ý làm kỹ công tác an ninh, an toàn khi sân Vinh hứa hẹn sẽ đón lượng khán giả đông kỷ lục cho trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày hôm nay giữa SLNA và TP.HCM.