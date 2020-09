Chân sút số 1 trong lịch sử V-League liệu có sút tung lưới đội bóng cũ?

Sau khi để đội cuối bảng Quảng Nam cầm chân ở vòng đấu trước, đương kim vô địch Hà Nội sẽ trở về sân Hàng Đẫy với mục tiêu là giành trọn 3 điểm trước đội khách Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Tuy nhiên mục tiêu này sẽ không dễ thực hiện khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đối mặt với “người cũ” hiện đang đầu quân cho đội bóng xứ Thanh là tiền đạo Hoàng Vũ Samson.

Từng khoác áo Hà Nội trong một khoảng thời gian dài (từ 2012-2019) và giành được 3 danh hiệu vô địch V-League cùng đội bóng Thủ đô (vào các năm 2013, 2016, 2018), Hoàng Vũ Samson chắc chắn không xa lạ gì với lối chơi và cách vận hành chiến thuật của đội đương kim vô địch. Vì thế chân sút người Nigeria chắc chắn hiểu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của CLB Hà Nội cũng như biết cách để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng Thủ đô.

Mùa giải năm nay, sau khi chuyển tới đầu quân cho Thanh Hóa, phong độ của Hoàng Vũ Samson là không cao. Dù vậy với 3 bàn thắng ghi được kể từ đầu giải, tiền đạo nhập tịch này vẫn đang là chân sút số 1 của đội bóng xứ Thanh (cùng với đội trưởng Lê Văn Thắng).

Trên thực tế, CLB Hà Nội ở mùa giải năm nay không sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc như các mùa giải trước (đã để lọt lưới 12 bàn sau 12 trận, trung bình 1 bàn/trận). Chấn thương dài hạn của Đình Trọng, Duy Mạnh cộng với việc Đoàn Văn Hậu chưa thể thi đấu (do chấn thương trong 1 trận đấu tập) khiến nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải tiếp tục sử dụng bộ đôi trung vệ U.23 Bùi Hoàng Việt Anh - Đặng Văn Tới trong cuộc so tài sắp tới với Thanh Hóa. Đối mặt với những trung vệ còn tương đối non kinh nghiệm như vậy sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Hoàng Vũ Samson lên tiếng trước đội bóng từng giúp anh trở thành chân sút số 1 trong lịch sử V-League.