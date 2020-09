Chờ đợi gì ở vòng bán kết Cúp quốc gia 2020?

Hai tiền đạo đắt giá người Costa Rica gồm Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez chưa đá trận chính thức nào cho CLB TP.HCM, kể từ thời điểm họ chuyển về khoác áo đội bóng thành phố cách đây 1 tháng. Khi CLB TP.HCM đối đầu với Bà Rịa Vũng Tàu ở tứ kết cúp quốc gia hôm 11/9 vừa rồi, bộ đôi này cũng không được thi đấu (do quy định tại Cúp quốc gia năm nay, đội thuộc V-League khi gặp đội thuộc hạng dưới, sẽ không được sử dụng ngoại binh). Vì thế, cuộc so tài với CLB Hà Nội tại bán kết cúp quốc gia hôm nay sẽ là trận ra mắt của 2 ngôi sao người Costa Rica. Người hâm mộ đang chờ đợi màn ra mắt của cặp tân binh triệu đô này, để xem họ có thực sự đáng “đồng tiền bát gạo” hay không? Nhất là khi TP.HCM ở trận này không có sự phục vụ của Công Phượng và Huy Toàn.

Vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020 đã khép lại với những cơn mưa bàn thắng trên các sân cỏ cả nước. Tổng cộng có tới 22 bàn thắng đã được ghi trong 4 trận đấu ở tứ kết, trung bình 5,5 bàn/trận. Đó chính là lý do để người hâm mộ tiếp tục chờ đợi vào những bữa tiệc bàn thắng tiếp theo ở vòng bán kết, nơi hội tụ của những đội bóng sở hữu những hàng tấn công xuất sắc bậc nhất ở Cúp quốc gia năm nay là Hà Nội, TP.HCM, Viettel, Than Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng đang chờ đợi những “ông vua sân khách” sẽ thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào ở vòng bán kết Cúp quốc gia năm nay.

Kể từ đầu mùa giải đến nay, Viettel và TP.HCM chính là hai đội bóng có thành tích thi đấu trên sân khách tốt nhất. TP.HCM đã giành được 4 trận thắng trên sân khách, bao gồm 3 trận ở V-League (3-1 trước Quảng Nam, 3-1 trước Sông Lam Nghệ An , 3-0 trước Than Quảng Ninh) và 1 trận ở Cúp quốc gia (3-2 trước Bà Rịa Vũng Tàu). Trong khi đó, Viettel còn ấn tượng hơn với 6 lần “ca khúc khải hoàn” khi hành quân xa nhà với 4 chiến thắng ở V-League (2-1 trước Nam Định, 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 3-0 trước Quảng Nam, 2-1 trước Sông Lam Nghệ An) và 2 chiến thắng ở Cúp quốc gia (1-0 trước Sanna Khánh Hòa, 2-0 trước An Giang).