Chủ nhà thua ngược trong ngày khai mạc Vòng chung kết giải bóng đá U.15

Dù ghi bàn dẫn trước do công của Cao Hoàng Hải từ quả đá phạt, nhưng sai lầm của hàng phòng ngự, nhất là cặp trung vệ chơi long ngóng, trong đó Lê Trung Toàn còn đánh đầu về khuôn thành trống biếu không bàn ấn định tỉ số cho Viettel khiến chủ nhà Vòng chung kết U.15 Cúp Next Media Becamex Bình Dương nhận thất bại ngay trận mở màn . Điều này khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò trợ lý HLV Huỳnh Kesley trở nên mong manh khi trong bảng A còn có U.15 Sông Lam Nghệ An rất mạnh.

Đội bóng trẻ xứ Nghệ do HLV Nguyễn Văn Vinh dẫn dắt đã sớm chứng tỏ sự vượt trội ở bảng này bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước TP.HCM bằng lối đá mạch lạc, gắn kết và làm chủ hoàn toàn cục diện. Với dàn cầu thủ từng vô địch giải thiếu niên U.13 trong 2 năm qua, không khó để Sông Lam Nghệ An thể hiện sự lấn lướt, áp đặt lối chơi. Trong khi chiến thuật của TP.HCM quá manh mún và không rõ ràng, tranh chấp kém và thể hiện sự yếu thế, nhất là hàng phòng ngự không có sự tổ chức chặt chẽ, còn ở giữa sân thiếu người cầm trịch. Ví thể Sông Lam Nghệ An đã thoải mái tấn công và khai thác cơ hội giành chiến thắng, với tiền đạo Phan Anh Tài đã ghi cú hat-trick khá dễ dàng.

SLNA (phải) thắng TP.HCM khá dễ dàng Ngọc Linh