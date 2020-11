Chủ tịch Than Quảng Ninh 'biến mất', cầu thủ lo sốt vó vì đồng đội bỏ đi !?

Ngày 25.11, đội Than Quảng Ninh sẽ tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng: ‘Tôi không rõ đến lúc đó còn cầu thủ nào để tập nữa không vì gần như đã đi vãn cả đội hình rồi còn đâu’, HLV Phan Thanh Hùng thốt lên.

Bóng đá Việt Nam có nhiều cảnh trái ngược nhau, không phải đội nào cũng có sự chuẩn bị cho mùa giải mới giống đội nào mà lấy ví dụ về hai đội đứng thứ 3 và thứ 4 V-League 2020 là Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh cũng đã thấy rõ sự trái ngược đó. Cũng chia tay với 19 cầu thủ sau mùa giải đã qua nhưng Sài Gòn FC cũng đã cho thấy mình tích cực thế nào cho mùa bóng 2021.

Than Quảng Ninh (áo xanh) sắp tập trung mà không có quân

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh đã nói lời tạm biệt đội Than Quảng Ninh

CLB Than Quảng Ninh là đội bóng thứ 2 có số lượng cầu thủ chia tay đông thứ 2 – tới 10 người, trong đó 8 người hết hợp đồng nhưng không ký lại còn 2 người phải trả về cho CLB Hải Phòng.

Chúng tôi liên tục tìm cách liên lạc với Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh – ông Phạm Thanh Hùng nhưng vẫn chưa được. Ông Hùng là một trong ba ứng viên chức danh Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Tại cuộc bầu cử ở Đại hội thường niên VFF vào ngày 21.11 vừa qua, ông Hùng đạt 28/67 phiếu nên không “đỗ”.

Hội CĐV Than Quảng Ninh thu thập chữ ký gửi lên lãnh đạo tỉnh

Một thành viên của Ban huấn luyện đội Than Quảng Ninh chia sẻ trong sự lo âu: “Tôi đang muốn gặp Chủ tịch đội quá mà chưa liên lạc được. Không hiểu CLB có hướng xử lý thế nào mà cho đi hết như thế. Đầu tư bao nhiêu tiền của mà giờ để xảy ra tình trạng thế này.

Tâm sự với vẻ âu lo, một cầu thủ của đội Than Quảng Ninh cho hay: “Tôi vẫn còn hợp đồng với đội nhưng giờ đi hết thì chúng tôi không rõ bản hợp đồng này liệu có còn giá trị nữa không nếu đội không còn người. Tôi được biết Hội cổ động viên đội Than Quảng Ninh đã viết đơn kêu cứu lên lãnh đạo tỉnh. Tỉnh mà không quan tâm thì đội Than Quảng Ninh tan mất”.