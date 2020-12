Chung kết U.21 quốc gia: Kỷ lục cho Sông Lam Nghệ An hay lần đầu cho Viettel?

Các cầu thủ U.21 Viettel dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh đứng trước cơ hội lớn lần đầu vô địch U.21 quốc gia để khép lại 1 năm thành công vang dội của bóng đá Viettel: Vô địch V-League lẫn U.21.

Năm 2017, U.21 Viettel với các tài năng Hoàng Đức, Trọng Đại, Văn Hào cũng trước cơ hội đăng quang nhưng thất bại đáng tiếc trước Hoàng Anh Gia Lai ở chung kết (Viettel dự giải U.21 quốc gia lần đầu tiên năm 2013). Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An xứng danh lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, “ông vua” giải trẻ khi 14 lần góp mặt ở vòng chung kết, trong đó 5 lần đăng quang vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014. Lần này thầy trò HLV Đinh Văn Dũng hướng đến kỷ lục lần thứ 6 vô địch U.21 quốc gia.

U.21 Viettel được đánh giá cao hơn khi sở hữu đội hình có nhiều ngôi sao trẻ đã khẳng định được tên tuổi đang vào độ chín của lứa tuổi như Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Trương Tiến Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên… Mối lo lớn nhất với HLV Thạch Bảo Khanh là chấn thương cổ chân mà Nhâm Mạnh Dũng không may mắc phải ở trận cuối vòng bảng khiến anh không thể đá bán kết và bỏ ngỏ khả năng chơi chung kết với Sông Lam Nghệ An. Không có cầu thủ đa năng Nhâm Mạnh Dũng vốn có thể chơi trung vệ hoặc tiền đạo, Viettel chơi chưa thật sự “thăng hoa” ở bán kết trước Đồng Tháp, để đối thủ gỡ 1-1 rồi mới giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc chói sáng của ngôi sao Trần Danh Trung.

“Ở giải đấu này, tôi không hề đánh giá thấp đối thủ nào, kể cả Đồng Tháp, đội nào cũng có lối chơi riêng và rất khó chịu. U21 Sông Lam Nghệ An đã có truyền thống lâu đời ở giải này rồi nên họ có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc. Vào chung kết thì cơ hội giành chiến thắng là 50/50 cho cả hai đội. Nếu như HLV Đinh Văn Dũng biết rõ điểm mạnh của Viettel, tôi cũng hiểu rõ sức mạnh của Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, biết là một chuyện, khắc chế sức mạnh đó và hóa giải nó ra sao lại là câu chuyện khác”, HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ trước trận chung kết.

U.21 Sông Lam Nghệ An đang càng chơi càng hay tại giải năm nay Khả Hòa - Bá Duy

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An từng cầm hòa Viettel ở trận cuối vòng loại nhưng đó là trận đấu mà đối thủ đã chắc suất vào bán kết nên chưa thể đánh giá hết khả năng. Tuy vậy, với những gương mặt xuất sắc Nguyễn Văn Việt, Mai Sỹ Hoàng, Trần Mạnh Quỳnh... Sông Lam Nghệ An càng chơi càng hay. Điểm mạnh của họ là nhập cuộc với tinh thần “máu lửa”, quyết tâm rất cao, đồng thời có đấu pháp hợp lý trước từng đối thủ. Ở bán kết gặp Nam Định, Sông Lam Nghệ An thậm chí bị đánh giá yếu hơn một chút nhưng “giải quyết” đối thủ trong 90 phút nhờ khả năng khai thác điểm yếu hàng phòng ngự đối thủ.

Chính vì thế, HLV Đinh Văn Dũng tự tin: “Chúng tôi không hề ngại Viettel. Gặp họ tại chung kết, Sông Lam Nghệ An sẽ dè chừng, để mắt tới những cầu thủ tốt và đẳng cấp của họ như Nhâm Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Danh Trung, Tiến Anh… Chúng tôi đã xem họ thi đấu, phân tích họ kỹ trong những trận đã qua và sẽ có đấu pháp phù hợp”.

Năm 2017, Sông Lam Nghệ An từng cầm hòa Viettel ở bán kết nhưng thua trên chấm luân lưu 11 m phân định thắng thua. Lần này, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng quyết phá dớp trước “kình địch”.