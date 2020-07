Chuyện khó tin của Liên đoàn Bóng đá Hà Nội

LĐBĐ địa phương có nơi mạnh, có nơi tồn tại cho có HFF luôn đẩy mạnh bóng đá học đường xuyên suốt 10 năm qua ẢNH: HFF Hiện tại, VFF có 63 tổ chức thành viên, trong đó có 19 LĐBĐ địa phương. Mạnh nhất trong số này là LĐBĐ TP.HCM (HFF) hoạt động rất tốt, tổ chức nhiều sân chơi phong trào, bóng đá nữ và futsal. Đặc biệt, HFF liên kết với CLB Lyon (Pháp) đào tạo trẻ, dự kiến sẽ cho ra lò lứa đầu trong 2 - 3 năm nữa. HFF hiện còn phát triển tốt bóng đá học đường với chương trình “Bóng đá vì ngày mai” do chuyên gia Đoàn Minh Xương phụ trách thu hút 100% số trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia, nhằm ươm mầm cho các tài năng. HFF cũng liên kết với nhiều trung tâm bóng đá cộng đồng phát triển chân đế rất mạnh. HFF cũng là đơn vị tự chủ về tài chính , bộ máy có thu nhập riêng, không lệ thuộc vào ngân sách nhà nước. Một số LĐBĐ cũng đang có hoạt động tương đối như Bình Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Long An, Lạng Sơn, Bình Định, Thái Nguyên, Tây Ninh, Đồng Tháp, Thừa Thiên-Huế, số khác thì gần như chỉ mới tồn tại nhưng chưa có đóng góp gì nhiều như Quảng Ngãi, Kon Tum, Lâm Đồng… Bất ngờ là có rất nhiều địa phương có đội bóng mạnh lại không có LĐBĐ như: Đà Nẵng , Nghệ An, Quảng Nam, Nam Định, Gia Lai, Khánh Hòa, An Giang... T.K