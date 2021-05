Có nên tổ chức SEA Games 31?

Chúng tôi đã ghi nhận những ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm: Có nên tiếp tục đăng cai đại hội nữa hay không và giải pháp nào cho SEA Games 31 tại Việt Nam?

Ngày 18.5, Báo Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đạo Cương (Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL) và được lãnh đạo ngành chia sẻ một số thông tin. Ông Cương khẳng định công tác chuẩn bị của Hà Nội và 11 địa phương lân cận vẫn đang được triển khai tích cực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Hiện tại, có khó khăn ở kinh phí do Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư đang xem xét. Tuy nhiên, những công việc liên quan các tiểu ban của BTC mà chưa cần dùng đến kinh phí vẫn đang được tiến hành như Tiểu ban Y tế, An ninh, Giao thông… Ông Cương nhấn mạnh: “Chủ trương của Chính phủ và của ngành thể thao là vẫn tổ chức hai đại hội như bình thường, các công việc của các tiểu ban sẽ cố gắng đảm bảo để không bị chậm trễ. Vấn đề khó khăn nữa là tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp, mức độ lây lan cao, xuất hiện chủng mới. Vì thế trong hội nghị trưởng đoàn vào ngày 15.6, một trong những nội dung quan trọng là BTC sẽ nghe trình bày của các nước về sự chuẩn bị tập luyện, thi đấu của các VĐV cũng như tình hình dịch bệnh ở các quốc gia này. Từ đó, BTC sẽ xem xét, cân nhắc để báo cáo lên Chính phủ”.

Báo Thanh Niên đặt một câu hỏi khác: “Hiện tại, kinh phí tổ chức chưa được giải ngân và tình hình dịch bệnh lại đang rất phức tạp ở toàn Đông Nam Á. Vậy, có nên tính đến kịch bản xấu nhất là nguy cơ hoãn hoặc hủy SEA Games 31?”. Ông Hoàng Đạo Cương cho biết kịch bản chưa được đặt ra vì còn xem xét diễn tiến tiếp theo của dịch bệnh và phụ thuộc vào tình hình thực tế. Ngay đến Olympic Nhật Bản đến giờ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể đối với các đoàn tham dự Thế vận hội. Lãnh đạo Bộ nhấn mạnh: “Chủ trương của Chính phủ là tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 với tinh thần bình đẳng, thân thiện, công bằng. Chủ trương là sẽ tiết kiệm tối đa, không xây mới cơ sở vật chất”.

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục TDTT, nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 22 năm 2003 (cũng tổ chức tại Việt Nam), đã chia sẻ một số quan điểm: “SEA Games 31, Para Games 11 là dịp để các VĐV thể hiện khả năng, bản lĩnh, trình độ và việc Việt Nam đăng cai đại hội sẽ giúp chúng ta có cơ hội tôn vinh lá cờ Tổ quốc. Tuy nhiên, nhìn vào bối cảnh khách quan, trên thế giới dịch bệnh đang rất phức tạp, gây ra hậu quả nặng nề về mọi mặt, trong đó có kinh tế toàn cầu. Olympic 2020 đã phải hoãn sang năm 2021 và việc Thế vận hội vẫn dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 23.7 là một động thái mạo hiểm, khó có thể đáp ứng được các tiêu chí luôn có ở một đại hội thể thao tầm cỡ là các VĐV có cơ hội phô diễn được tất cả tài năng, tăng cường hữu nghị giữa các quốc gia. Với khó khăn từ đại dịch, liệu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và BTC Tokyo sẽ kiểm soát quá trình tổ chức như thế nào, đặc biệt là khâu phòng chống dịch. Mới đây, IOC đã tiến hành họp báo tại Tokyo để trấn an dư luận là Thế vận hội sẽ được tổ chức thành công. Nhưng đã vấp phải sự phản ứng của hàng trăm nhà báo. Họ còn nêu khẩu hiệu: No Olympic, no anywhere - tức là Không Olympic, không ở đâu cả”.