Con số 3 xui xẻo của đội chủ nhà vòng chung kết U.21 quốc gia 2020

Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước đội đầu bảng Nam Định ở lượt đấu cuối nhưng chừng đó là không đủ để giúp chủ nhà Khánh Hòa giành vé vào bán kết giải U.21 quốc gia 2020. Bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Đồng Tháp đã đánh bại Công An Nhân Dân với tỷ số 3-1 để xếp trên Khánh Hòa do hơn tổng số bàn thắng (4 so với 3).

Nhìn lại quá khứ, có thể thấy con số 3 chính là con số mang lại sự ‘xui xẻo’ cho đội chủ nhà của vòng chung kết U.21 quốc gia năm nay.

Thống kê cho thấy đây là giải đấu thứ 3 liên tiếp mà các đội chủ nhà phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Lần gần đây nhất chủ nhà của vòng chung kết U.21 quốc gia lọt được vào bán kết là vào năm 2017. Khi đó, chủ nhà Bình Dương có mặt trong Top 4 đội mạnh nhất giải sau khi xếp thứ 2 ở bảng A. Kể từ đó trở đi, không một đội chủ nhà nào làm được điều đó.

Ở giải đấu kế tiếp (năm 2018), chủ nhà Thừa Thiên Huế đã kết thúc vòng bảng với chỉ vẻn vẹn 3 điểm và không thể giành vé đi tiếp do xếp sau hai đội đầu bảng là: Hà Nội (9 điểm) và Bình Dương (4 điểm).

Còn ở giải đấu gần nhất diễn ra vào năm ngoái, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã thi đấu bạc nhược, để thua cả 3 trận ở vòng bảng và trắng tay rời giải mà không giành nổi 1 điểm nào.

Không chỉ có vậy, đây cũng là giải đấu thứ 3 trong vòng 6 năm qua mà Đồng Tháp đã tước mất tấm vé vào bán kết của các đội chủ nhà.

Tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia 2014, chủ nhà Cần Thơ nằm cùng bảng A với Đồng Tháp. Thất bại 1-5 trước đội bóng xứ bưng biền ở lượt đấu cuối khi đó đã nhấn chìm đội chủ nhà xuống vị trí cuối bảng, đồng thời trao tấm vé vào bán kết cho Đồng Tháp.

Còn ở giải đấu năm ngoái, Đồng Tháp lại một lần nữa không mang lại may mắn cho đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Thất bại 0-2 trước đội bóng xứ bưng biền ở lượt đấu thứ 2 đã khiến đội bóng phố Núi phải sớm trở thành khán giả của vòng chung kết U.21 quốc gia 2019.

Tại vòng chung kết năm nay, con số 3 dường như trở thành một định mệnh khó cưỡng đối với đội chủ nhà Khánh Hòa khi họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3, ghi được tổng cộng 3 bàn thắng và để thủng lưới cũng 3 bàn.