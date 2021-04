Cúp quốc gia nữ 2021: Đại chiến TP.HCM và Than Khoáng sản Việt Nam

Cùng với giải vô địch quốc gia, giải đấu Cúp quốc gia hàng năm luôn là sân chơi vô cùng quan trọng để các đội bóng nữ có thể kiểm tra thực lực, hướng đến một danh hiệu cao nhất. Năm rồi giải diễn ra khá hay với các cô gái đến từ TP.HCM lên ngôi cao nhất sau khi đánh bại Than Khoáng sản Việt Nam ở trận chung kết. Trước đó chính các cô gái vùng mỏ đã hạ gục Hà Nội bằng loạt sút luân lưu còn bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như lật đổ nhà vô địch năm trước đó là Hà Nam ở bán kết.

Chính top 4 luôn cạnh tranh gay gắt ngôi hậu khiến cho cuộc tranh tài giữa 4 đội này trước thềm giải Cúp quốc gia sẽ khai mạc ngày 20.4 tới sẽ vô cùng nóng bỏng. Do có 7 đội tham gia nên giải đấu năm nay chia làm 2 bảng gồm Hà Nội I Watabe, TP.HCM II, Phong Phú Hà Nam, Thái Nguyên T&T (bảng A) và TP.HCM I, Hà Nội II Watabe và Than Khoáng sản Việt Nam (bảng B). Có thể thấy 2 đội đương kim vô địch TP.HCM và á quân Than Khoáng sản Việt Nam sẽ chạm trán sớm với nhau tạo nên cuôc đại chiến hấp dẫn ở vòng bảng.

Than Khoáng sản Việt Nam (giữa) đã loại Hà Nội ở bán kết năm rồi VFF

Dĩ nhiên nếu không có bất ngờ thì bộ tứ TP.HCM, Hà Nam, Hà Nội và Than Khoáng sản Việt Nam sẽ lọt vào bán kết. Họ vẫn là những ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp Quốc gia danh giá với dàn cầu thủ sung sức và có trình độ chuyên môn vượt trội. Giải bóng đá Nữ cúp Quốc gia 2021 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 20/4 tại SVĐ Thanh Trì và sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và kết thúc với trận chung kết diễn ra ngày 8/5. Đội vô địch được 100 triệu đồng