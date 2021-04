Đại chiến Hà Nội- Sông Lam Nghệ An ở tứ kết giải bóng đá vô địch U.19

Chiều nay vòng bảng vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2021 đã kết thúc tốt đẹp với các trận cuối cùng ở bảng C. U.19 Bình Định là đội đoạt chiếc vé cuối cùng lọt vào tứ kết sau khi thắng Khánh Hòa 2-0. Với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 4-4 (hiệu số 0), đội bóng trẻ đất võ đã vượt hơn đội bóng Hoàng Anh Gia Lai cũng 3 điểm nhưng hiệu số là 5-6 (-1), để giành chiếc vé thứ 2 dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt trong 3 bảng lọt vào tứ kết. Thật đau cho Hoàng Anh Gia Lai khi trước đó, Sài Gòn FC là đội thứ 3 ở bảng B cũng có 3 điểm và hiệu số là 5-5 chỉ hơn thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh về hiệu số (0 so với -1) đã sớm giành chiếc vé đầu tiên dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt để đi tiếp.

Ở trận còn lại cả Học viện Nutifood và Đồng Tháp dù đã sớm vào tứ kết nhưng cũng quyết đấu hào hứng để tranh ngôi đầu bảng C. Vì nếu đầu bảng họ chỉ gặp đội thứ ba bảng B là Sài Gòn FC, trong khi nhì bảng (nếu Bình Định hoặc Khánh Hòa giành vé đi tiếp) thì sẽ gặp An Giang, thậm chí nếu Hoàng Anh Gia Lai giành vé cho đội xếp thứ 3 đi tiếp thì đội nhì bảng sẽ gặp ứng cứ viên số 1 của giải là PVF quá nặng. Chính vì thế cả thầy Giôm lẫn HLV Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình chỉ đạo học trò đá quyết liệt, quyết tâm giành chiến thắng. Trong cuộc chiến này, Đồng Tháp đã không may mắn khi bỏ lỡ cơ hội ở đầu trận, còn Học viện NutiFood tự tin, phân sức hợp lý biết khai thác nhanh các khoảng trống, để có 2 bàn thắng chia đều 2 hiệp do Khánh Duy và Quốc Việt ghi. Với bàn thắng từ chấm 11m trong trận này, tiền đạo số 9 của Học viện NutiFood Nguyễn Quốc Việt đã vươn lên dẫn đầu giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Nguyễn Quốc Việt (9) của Học viện NutiFood đi bóng vượt qua hậu vệ Đồng Tháp Minh Tân

Niềm vui của Bình Định sau khi vượt qua Khánh Hòa Khả Hòa

Như vậy, các trận tứ kết đã được xác định giữa các cặp gồm tứ kết 1 (15 giờ 30 ngày 9/4) PVF (nhất bảng A) gặp Bình Định (thứ 3 bảng C), tứ kết 2 (18 giờ ngày 9/4), Hà Nội (nhất bảng B) gặp Sông Lam Nghệ An (nhì bảng A), tứ kết 3 (15 giờ 30 ngày 10/4) Học viện NutiFood (nhất bảng C) gặp Sài Gòn FC (thứ 3 bảng B) và tứ kết 4 (18 giờ ngày 10.4), An Giang (nhì bảng B) gặp Đồng Tháp (nhì bảng C). Các trận bán kết lúc 15 giờ 30 và 18 giờ ngày 13/4 diễn ra giữa đội thắng tứ kết 1 sẽ gặp tứ kết 4 và đội thắng tứ kết 2 gặp tứ kết 3. Trận chung kết ngày 15/4 lúc 17 giờ giữa 2 đội thắng bán kết. Các trận từ tư kết trở đi theo thể thức loại trực tiếp sẽ có đội thắng, đội thua. Nếu 2 đội hòa nhau trong 90 phút sẽ tiến hành thi đá luân lưu 11m để xác định đội đi tiếp.

Niềm vui của Khánh Duy (8) sau khi ghi bàn vào lưới Đồng Tháp đem về thành tích 3 trận toàn thắng cho Học viện NutiFood Minh Tân

Trong 4 cặp đấu tứ kết hấp dẫn nhất sẽ là trận đại chiến giữa Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Trong những năm qua, 2 lò đào tạo trẻ của Hà Nội và Sông Lam Nghệ An luôn được xem là đứng nhất nhì cả nước không chỉ ở lực lượng hàng năm sản sinh ra luôn dày và chất lượng mà thành tích thì vô số ở rất nhiều giải trẻ. Cả 2 đội đều lại đang rất khát khao khẳng định mình ở sân chơi U.19 lần này, với Hà Nội là gỡ gạc lại 1 năm bị mất trắng danh hiệu ở 2 sân chơi U.19 lẫn U.21 vô địch quốc gia, còn với thầy trò Phạm Bùi Minh- Phạm Văn Quyến là 15 năm kể từ khi vô địch năm 2006 đến nay chưa biết đến ngôi vô địch U.19 là gì dù đã từng nhiều năm, năm nào cũng có ngôi vô địch từ U.11, U.13, U.15, U.17 đến U.21. Vì vậy đây là trận đấu cực hay, nóng bỏng nhất của vòng tứ kết, hứa hẹn mang lại nhiều kịch tính cho sân chơi U.19 lần này.

Liệu SLNA sẽ có niềm vui?

Hay chiến thắng thuộc về Hà Nội ? Khả Hòa