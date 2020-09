Đại hội trực tuyến của FIFA chia sẻ nhiều vấn đề của bóng đá thế giới

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 , lần đầu tiên trong lịch sử FIFA phải tổ chức Đại hội theo hình thức trực tuyến để kịp thời thông qua những quyết sách quan trọng đối với hoạt động của bóng đá thế giới trong giai đoạn tới. Đại diện VFF tham dự Đại hội có Phó chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Cao Văn Chóng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh và Phó tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà.

Những sự điều chỉnh về ngân sách của FIFA chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến nhiều nguồn thu bị sụt giảm, cũng như xuất phát từ quyết định triển khai quỹ hỗ trợ dành cho các Liên đoàn thành viên nhằm khắc phục những thiệt hại do tác động của dịch bệnh. Chính vì điều này, các vấn đề liên quan đến các giải pháp giúp bóng đá thế giới thích ứng với hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Hội đồng FIFA.