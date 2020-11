Dàn sao U.21 Hà Nội lại bị cầm hòa, Vòng loại U.21 quá nóng bỏng

Ít ai nghĩ Hà Nội với 6 tuyển thủ U.22 Việt Nam gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Trần Văn Công, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hồng Sơn cùng với dàn tinh binh như Lê Xuân Tú, thủ môn Quan Văn Chuẩn, Thái Khắc Huy Hoàng, Lê Văn Nam.. trong đội hình lại có thể gặp khó tại vòng loại bảng A như vậy. Sau trận hòa Viettel 0-0 3 ngày trước, chiều nay cũng chính dàn sao này lại để U.21 Nam Định cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ 2.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chính là người mở tỉ số trước trong hiệp 1 nhưng Hà Nội đã không thể duy trì ưu thế này khi để Vũ Hoàng Đắc gỡ hòa cho Nam Định ở đầu hiệp 2. Nếu so về chất lượng cầu thủ thì rõ ràng đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn vượt trội nhiều mặt, nhưng Nam Định do HLV Vũ Khánh Hùng dẫn dắt lại có một tinh thần đồng đội mạnh mẽ và lối đá vô cùng kỷ luật. Thua trước nhưng họ không nao núng một phần nhờ đội hình có vài cái tên vừa chinh chiến V-League như đội trưởng Mai Xuân Quyết, hậu vệ Đoàn Thanh Trường, thủ môn Trần Liêm Điểu, tiền vệ Hoàng Xuân Tân..giữ cho tâm lý ổn định, phần khác biết mình biết ta nên đội bóng thành Nam giăng ra thế trận phòng ngự kín kẻ, khiến cho các cơ hội của đội bóng thủ đô đều bi đẩy lùi cho đến hết giờ. Hòa 1-1, Nam Định có 4 điểm, hiệu số 3/2 xếp thứ nhì tạm yên tâm chờ đón trận cuối gặp chủ nhà Viettel.

Trong trận còn lại của bảng A chiều nay, Viettel đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội của dàn sao như Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Tống Văn Hợp, Nguyễn Thanh Bình, Trương Tiến Anh..khi đè bẹp Luxury Hạ Long với tỉ số 8-0. 8 bàn thắng do Tiến Anh và Mạnh Dũng mỗi người ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Danh Trung, Xuân Kiên, Kim Nhật và Trần Phạm Bảo Tuấn ghi. Với 4 điểm, Viettel tạm dẫn đầu với hiệu số 8/0. Họ sẽ đứng đầu bảng giành vé đi Nha Trang nếu thắng Nam Định ở lượt cuối ngày 2.12. Nếu hòa không bàn thắng có thể Viettel sẽ bị loại nếu Hà Nội thắng Hạ Long. Nếu hòa 1-1 thì Viettel sẽ chờ so tỉ số bàn thắng bại với Hà Nội để xem có thể giành suất thứ nhì không. Còn nếu hòa 2-2 trở lên thì Viettel chắc chắn giành nhì bảng sau Nam Định (do tính đối đầu giữa 3 đội). Khi đó với 5 điểm và hiệu số bàn thắng bại cao (+8) cơ hội để Viettel vào VCK vẫn rất lớn. Với Nam Định trừ khi không thua và đừng hoà 0-0 với Viettel thì cơ hội đi vòng chung kết cũng rất lớn. Tình hình này xem ra bất lợi nhất cho đương kim vô địch Hà Nội.

Bộ 3 Nhân Mạnh Dũng, Trần Danh Trung và Trương Tiến Anh chơi hay ghi bàn vào lưới Luxury Hạ Long

Trước tình hình gay cấn của các bảng để đảm bảo công bằng về chuyên môn trong việc tranh chấp vé đầu bảng và so sánh chỉ số phụ của các đội nhì bảng lọt vào vòng chung kết, đồng thời phù hợp với điều kiện sân bãi tại địa phương đăng cai, chiều tối nay, BTC giải đã có thông báo số 4 điều chỉnh lịch thi đấu lượt trận cuối vòng loại ở các bảng. Cụ thể như sau: Các trận quyết định của 4 bảng đều diễn ra cùng 15 giờ 15 ngày 2.12 gồm Hà Nội- Luxury Hạ Long, Viettel- Nam Định (bảng A trên 2 sân của Viettel), Đăk Lăk- Phố Hiến (bảng B, sân Kon Tum), HAGL- SLNA, Công an Nhân dân-Tây Ninh (bảng C, đều tại 2 sân Hàm Rồng), Đồng Tháp- Long An (bảng D, sân Bến Tre). Chỉ có 2 trận đá khác giờ là Đà Nẵng gặp Khánh Hòa (bảng B đá lúc 17 giờ 30) và Bến Tre- Vĩnh Long (bảng D, đá lúc 13 giờ).

Lê Minh Bình (phải) quyết tâm đưa HAGL lọt vào VCK Minh Trần

HLV Hứa Hiền Vinh khẳng định Phố Hiến sẽ thi đấu đẹp mắt ở trận cuối Khả Hòa

Võ Nguyên Hoàng muốn ghi thêm bàn thắng để tạo động lực bước vào Vòng chung kết Khả Hòa Cả Sông Lam Nghệ An (trái) lẫn Công an Nhân dân cùng quyết thắng trận cuối mới hy vọng dự Vòng chung kết Khả Hòa Trần Hữu Nghĩa của Đồng Tháp và Châu Nguyễn Nghi Minh (20) của Vĩnh Long cũng cần phải thắng trận cuối mới chắc suất Khả Hòa