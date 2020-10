ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An quật ngã Hoàng Anh Gia Lai tại VCK giải U.13

Vòng Chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 diễn ra tại TP Vinh - Nghệ An, từ ngày 5.10 đến ngày 15.10 với sự góp mặt của 16 đội bóng xuất sắc nhất chia làm 4 bảng gồm: SLNA Đồng Tháp, HAGL, PVF (bảng A), Than Quảng Ninh , SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, Đắk Lắk (bảng B) Becamex Bình Dương, Hải Dương, Long An, Thừa Thiên - Huế (bảng C) T&T VSH, Hà Nội, Tây Ninh, Juventus VN (bảng D)