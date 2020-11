Dương Hồng Sơn đưa Phú Thọ lên chơi hạng Nhất 2021

Lúc 15g00 chiều 13.11, Phú Thọ đối đầu CAND tại trận bán kết 1 giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia - On Sports 2020. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Dương Hồng Sơn là đội bóng có thành tích hàng thủ ấn tượng thứ nhì vòng loại trong khi đội bóng ngành Công an có thành tích ghi bàn số 1 giải đấu.

Bước vào trận đấu với mục tiêu giành vé thăng hạng trực tiếp, Phú Thọ và CAND cống hiến cho khán giả thế trận đôi công hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng mãn nhãn. Thế nhưng, sự vô duyên đến khó hiểu của các tiền đạo và sự xuất sắc của các thủ thành khiến những cơ hội của trận đấu cứ thế trôi qua trong tiếc nuối. Tình huống nguy hiểm nhất của trận đấu đến ở phút 41 khi Đinh Thanh Bình đưa bóng chạm xà ngang Phú Thọ sau tình huống đá phạt.

Cầm hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội dắt nhau vào loạt penalty cân não. Tại đây, đẳng cấp của cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008 Dương Hồng Sơn và cựu tuyển thủ U.22 Việt Nam Đỗ Sỹ Huy đã được thể hiện. Thủ thành của Phú Thọ xuất sắc cản phá thành công 2/4 quả luân lưu của CAND trong khi các chân sút của đội bóng này không mắc sai lầm nào để đem về chiến thắng 4-1 cho đại diện Trung du Bắc bộ.

Ở trận đấu còn lại, Gia Định tiếp đón Phù Đổng trong trận đấu bán kết 2 lúc 17g30. Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm cao nhất nhằm giành một vé lên chơi giải hạng Nhất mùa tới. Tuy nhiên, Phù Đổng là những người chơi chủ động hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục tạo ra những pha hãm thành về phía Gia Định, sức ép của đội bóng thủ đô đã được đền đáp bằng pha làm bàn ở phút 22 của Ngọc Trượng. Phút 35, Tuấn Hiệp tiếp tục lên tiếng bằng một siêu phẩm cho Phù Đổng FC. Chỉ 4 phút sau đó, Gia Định có bàn thắng rút ngắn tỷ số từ pha phản công nhanh của Tấn Tài. Nhưng đó cũng là tất cả những gì hai đội làm được trong hiệp 1.

Kết quả 2 trận bán kết và lịch thi đấu trận tranh vé cuối cùng lên chơi hạng Nhất Quốc gia 2021

Bước sang hiệp 2, Phù Đổng tiếp tục gây áp lực và họ đã có bàn thắng của Tuấn Hiệp từ pha đệm bóng cận thành đơn giản ở phút 49. Lúc này Gia Định như sực tỉnh và vùng lên tìm bàn gỡ. Phút 58, từ pha tấn công biên phải, bóng được đưa vào trung lộ cho Hoàng Kha đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số.

Thế nhưng đó cũng là tất cả những gì Gia Định làm được. Chung cuộc, Phù Đổng giành chiến thắng 3-2 và đoạt tấm vé trực tiếp trở lại hạng Nhất. Trong khi đó, CAND và Gia Định sẽ gặp lại nhau ở trận đấu tranh tấm vé cuối cùng lên chơi hạng Nhất mùa tới. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15g00 chiều 16.11 trên sân 19/8 Nha Trang.

Trận đấu giữa CAND và Gia Định sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sports VTC3, fanpage cũng như youtube của Next Sports, On Sports và VFF Channel.