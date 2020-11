Gay cấn vòng loại U.21: Long An lấn lướt nhưng phải chia điểm với Vĩnh Long

Cả 2 đội đều đặt quyết tâm cao vào trận đấu sau khi đều có điểm ở lượt đầu. Với Long An sau khi quật ngã Bến Tre nếu giành chiến thắng trước thầy trò HLV Lương Trung Dân, họ gần như chắc suất ở 2 vị trí đầu, đồng nghĩa với hy vọng dự vòng chung kết, còn Vĩnh Long cũng tự hiểu nếu để sẩy chân thì giấc mơ tái hiện kỳ tích 7 năm trước sẽ chẳng bao giờ lập lại nên dồn hết sức vào cuộc chiến với thầy trò HLV Phan Văn Giàu, hy vọng nếu không giành 3 điểm thì cũng kềm chân được đối thủ để tăng tốc ở trận cuối.

Xét về thế trận thì Long An nhỉnh hơn, các cầu thủ áo đỏ kiểm soát bóng, phối hợp nhịp nhàng hơn với các đôi chân kỹ thuật của đội trưởng Ngô Hoàng Anh và các cầu thủ cực khéo của HAGL tăng cường như Phan Nhật Thanh Long, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm nên cục diện là 60-40. Trong khi đó Vĩnh Long áp dụng lối chơi hệt như trận hòa Đồng Tháp khi tổ chúc phòng ngự chiều sâu, vây ráp án ngữ trước vòng 16,50 m khá chặt chẽ, bịt kín các khoảng trống khiến cho Long An khó thực hiện các pha xâm nhập hay khai thác tốt các đường chuyền cuối cùng.

Niềm vui của Vĩnh Long sau khi mở tỉ số Dương Thu

Long An gỡ hòa Dương Thu

Chính lối đá đó giúp cho Vĩnh Long không chỉ đẩy lùi được hoả lực của đối phương mà còn liên tục phóng những đường phản công sắc nét. Nhất là khi hàng thủ Long An nôn nóng dâng cao, đội hình có hơi lỏng lẻo ở dưới thì ngay lập tức sự khôn ngoan của mũi nhọn Lưu Tự Nhân (17) giúp cho anh khuấy đảo, tạo ra những cơ hội rõ rệt. Bàn mở tỉ số ở phút 49 cũng đến từ pha thoát nhanh xuống biên của tiền đạo số 17 này rồi căng ngang rất đẹp cho Thạch Mai Quốc Đạt (19) ghi bàn cho thấy sự hiệu quả trong cách chơi của Vĩnh Long.

Thạch Mai Quốc Đạt (19) ghi bàn cho Vĩnh Long Dương Thu

Không thể để sẩy chân trong một trận cầu mà mình nắm ưu thế, Long An tràn lên tấn công gây sức ép liên tục và họ suýt trả giá nếu tiền đạo Vĩnh Long có 1 cơ hội nguy hiểm không chần chừ mất thắng sau pha áp sát phía sau của đối phương. Có lẽ sau cú ‘giật mình’ này, Long An dồn bóng liên tục ra 2 biên và cầm bóng đột thẳng vào trung lộ. Nhờ sứ ép gia tăng dữ dội, cuối cùng phút 80 đội bóng áo đỏ đã có bàn gỡ hòa 1-1 do Trần Văn Thịnh (29) ghi.

Phan Nhật Thanh Long (2) đột phá gây sóng gió cho U.21 Long An Dương Thu

Hòa 1-1, Long An có 4 điểm dẫn đầu nhưng trận cuối ngày 1.12 họ sẽ gặp ứng viên mạnh còn lại trong bảng là Đồng Tháp. Còn Vĩnh Long sau 2 trận hòa có 2 điểm sẽ gặp Bến Tre ở trận quyết định vào ngày 2.12. Chiều nay Đồng Tháp của cựu danh thủ trợ lý HLV Phan Thanh Bình sẽ gặp chủ nhà Bến Tre.