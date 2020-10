Giải bóng đá hạng nhất: Đua trụ hạng sẽ gay cấn đến giờ chót

Tận dụng ưu thế sân nhà Long An đã vượt qua Tây Ninh 3-1, còn Đồng Tháp cũng thắng Cần Thơ 1-0 khiến cuộc đua tránh rớt hạng đang trở nên nóng bỏng khi Cần Thơ và Long An cùng có 13 điểm còn Đồng Tháp 12 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng và các đội này sẽ đối đầu trực tiếp với nhau Cần Thơ (hạng 10) gặp Long An (hạng 11) ngày 24.10 và Long An gặp Đồng Tháp (hạng 12) ngày 30.10 tới.

Hoàng Duy (phải) cùng Đồng Tháp vượt qua Cần Thơ Dương Thu

Trên lý thuyết, CLB bóng đá Huế (17 điểm, hạng 8) và Đắk Lắk (15 điểm, hạng 9) chưa an toàn nhưng do các đội bóng Cần Thơ - Đồng Tháp - Long An đối đầu với nhau nên chắc chắn sẽ có ít nhất 1 trong 3 đội này không thể vượt qua 15 điểm nên Huế đã yên tâm, kể cả Đắk Lắk cũng gần như chắc suất trụ hạng. Vấn đề còn lại là 2 đội bóng nào sẽ thoát hiểm và số phận đen đủi thuộc về ai. Ở lượt tới, Đồng Tháp dễ có 3 điểm trước Huế đã hết động lực nên trận Cần Thơ gặp Long An sẽ quyết định. Tuy nhiên nhiều khả năng phải đợi đến lượt cuối mới ngã ngũ.