Giải nữ VĐQG 2020: Than khoáng sản Việt Nam giành huy chương đồng!

Ở lượt cuối, Than khoáng sản Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức lớn khi chạm trán với Hà Nội 1. Vì thế, chiến thắng trước Hà Nội 2 Watabe để đảm bảo vững chắc vị trí thứ ba là mục tiêu hàng đầu của đoàn quân ông Đoàn Minh Hải.

Chất lượng cầu thủ tốt hơn, lối chơi biến ảo hơn nên không khó để Than khoáng sản Việt Nam tạo thế trận áp đảo. Phút 23, Trúc Hương cụ thể hóa pha hãm thành bằng pha dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 30, Nguyễn Thị Vạn lập công nhân đôi lợi thế cho Than khoáng sản Việt Nam.

Dẫn 2 bàn trước đối thủ dưới cơ Hà Nội 2 Watabe là đảm bảo vững chắc 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng nữ vùng Mỏ nên trong hiệp 2, Than khoáng sản Việt Nam chơi chùn xuống, dưỡng sức cho trận đấu cuối cùng ở lượt tới. Dù vậy, đội bóng này vẫn nắm thế chủ động và có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Thúy Hằng ở phút 71 sau một pha tổ chức lên bóng từ biên của đồng đội.

Ở trận đấu sau đó, Hà Nội 1 Watabe cũng đã giành trọn 3 điểm trước Sơn La bằng chiến thắng đậm 5-1. Hải Yến (3 bàn), Vạn Sự và Hồ Thị Quỳnh là các cầu thủ lập công cho đội bóng thủ đô. Bên phía đội Sơn La, Hồng Cúc chính là tác giả của bàn thắng danh dự.

Hà Nội 1 Watabe (áo trắng) thắng dễ Sơn La Khả Hòa

Chiến thắng dễ dàng trước Sơn La, Hà Nội 1 Watabe tiếp tục giữ vị trí thứ 2, đeo bám ngôi đầu của TP.HCM 1, đội sẽ có trận đấu muộn thuộc vòng 13 với Thái Nguyên T&T vào tối 10.12.

Như vậy, sau 2 trận đấu sớm của vòng 13, số phận của Than khoáng sản Việt Nam đã được định đoạt khi cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Than khoáng sản Việt Nam chỉ còn 1 trận nên chắc chắn không thể chen chân vào 2 vị trí dẫn đầu trong lúc, Phong Phú Hà Nam cũng không thể vượt mặt Than khoáng sản Việt Nam do chỉ còn 2 trận và kém tới 8 điểm.