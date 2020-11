Hà Nội FC vô thế phải ‘nhờ cậy’ Sài Gòn FC

Cuộc đua tranh ngôi vô địch V-League 2020 đang lợi thế lớn cho Viettel khi tạo cách biệt 4 điểm so với Sài Gòn FC, 5 điểm so với Hà Nội FC tronng khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa và Hà Nội FC-Sài Gòn FC còn trận muộn vòng 6 diễn ra hôm nay. Đội thua trong trận Hà Nội-Sài Gòn sẽ hết cửa tranh vô địch, trong trường hợp hòa Hà Nội FC cũng hết cửa trong khi Sài Gòn FC còn cơ hội.

Với tình thế hiện nay, Viettel chỉ cần thắng Sài Gòn FC lượt cuối là đăng quang bất chấp kết quả trận Hà Nội- Than Quảng Ninh . Trong trường hợp Hà Nội FC thắng Sài Gòn FC rồi Than Quảng Ninh ở lượt cuối, họ cũng không nắm quyền tự quyết mà trông chờ vào Sài Gòn FC từ hòa tới thắng trước Viettel. Nếu Than Quảng Ninh được xem là “người nhà” với Hà Nội FC nên việc kiếm 3 điểm trước đối thủ này trong tầm tay thì thái độ thi đấu của Sài Gòn FC trước Viettel ở trận cuối rất quan trọng, nói thầy trò HLV Vũ Tiến Thành nắm vận mệnh của cả Viettel lẫn Hà Nội cũng chẳng sai.