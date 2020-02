Hai giải bóng đá hàng đầu Việt Nam đã có "bầu sữa" khủng của Hàn Quốc

LS V-League 1-2020 quy tụ 14 CLB chuyên nghiệp, bao gồm các CLB: Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Becamex Bình Dương, Sài Gòn, SHB Đà Nẵng, HAGL, Quảng Nam, TP.HCM, Dược Nam Hà Nam Định, Viettel, tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mỗi CLB tiếp tục được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài. Do dịch bệnh virus Corona nên giải đã phải tạm hoãn, dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 7.3.2020. LS V-League 2-2020 (giải hạng Nhất) có 12 CLB tham dự, gồm: Sanna Khánh Hoà BVN, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Long An, XM Fico Tây Ninh, Bóng đá Huế, Bình Phước, Bình Định, XSKT Cần Thơ, An Giang, Phố Hiến và tân binh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giải dự kiến sẽ khởi tranh ngày 14.3, muộn hơn lịch thi đấu dự kiến khoảng nửa tháng.