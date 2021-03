HLV đội Quảng Ninh tiết lộ bí kíp biến Lee Nguyễn thành người 'tàng hình'

Phát biểu sau trận đấu giữa CLB TP.HCM Than Quảng Ninh vào tối 14.3, thầy của Lee Nguyễn, HLV Mano Polking cho rằng dù thua tới 0-2 nhưng là do các tiền đạo của mình kém may. “Chúng tôi đã có một thế trận tốt trong hiệp đầu của trận đấu và giằng co với đội Quảng Ninh. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2 do mải mê tấn công đã bị đối phương phản công và ghi tới 2 bàn thắng. Điều đáng tiếc là trong hiệp 2 của trận đấu chúng tôi đã có thể gỡ hòa và khi đó cục diện trận đấu đã khác lần lượt là Joan Paulo, sau đó là Junior Barros có tình huống ngon ăn nhưng đều bỏ lỡ”, HLV Mano Polking nói.