HLV Park Hang-seo và sứ mệnh giúp Quang Hải tìm lại phong độ đỉnh cao

Thực tế cho thấy trong vòng 2 năm trở lại đây, Quang Hải đã không còn thường xuyên thể hiện được phong độ đỉnh cao như trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng một phần là do hệ quả của việc phải thi đấu với cường độ quá cao ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn CLB trong giai đoạn 2018-2019.

Thống kê cho thấy trong giai đoạn này, tiền vệ người Đông Anh đã chơi tổng cộng 124 trận cho các đội tuyển quốc gia cũng như CLB Hà Nội, với thời gian thi đấu trên 10.000 phút. Đây quả thực là một con số khủng khiếp đối với bất cứ cầu thủ nào. Dưới triều đại của HLV Park Hang-seo, Quang Hải thường xuyên ra sân trong đội hình xuất phát, ở đội tuyển U.22, U.23 hay đội tuyển quốc gia, ở các trận đấu chính thức hay giao hữu. Tương tự như vậy, nếu không gặp vấn đề sức khoẻ hay bị treo giò, Quang Hải luôn chiếm suất ở đội hình chính của đội bóng Thủ đô.

Ở mùa giải năm ngoái, Quang Hải cũng đã im hơi lặng tiếng hoàn toàn giai đoạn một và chỉ toả sáng trở lại ở giai đoạn hai, để giúp Hà Nội bứt lên giành ngôi á quân V-League 2020 và đoạt Cúp quốc gia.

Tình hình năm nay cũng đang diễn ra tương tự. Sau 12 vòng đấu của V-League 2021, Quang Hải mới ghi được duy nhất 1 bàn thắng (vào lưới Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 9) và cũng chỉ mới có 1 đường kiến tạo thành bàn. Đây là những con số thấp hơn nhiều so với sự kỳ vọng của người hâm mộ đặt vào anh. Ở những trận đấu quan trọng trước Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay, Quang Hải gần như mất hút và không để lại dấu ấn nào đáng kể trong những phút có mặt trên sân. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy Quang Hải có những pha xử lý đẳng cấp. Thế nhưng chừng đó là quá ít so vơi những gì mà người ta chờ đợi ở cầu thủ này.