HLV Phạm Minh Đức trở lại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 25

Sẽ có nhiều ý kiến ngạc nhiên là đến tháng 6, nghĩa là còn đến hơn 1 tháng nữa theo kế hoạch mới diễn ra vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 25 năm 2021, cụ thể là từ 12.6 đến 28.6, thì khi đó tình hình dịch bệnh có thể đã giảm, phần nào các địa phương đã kiểm soát tốt thì vì sao lại không giữ nguyên thời điểm này, nhất là khi các đội đã rất háo hức chuẩn bị cho sân chơi được xem là tương lai gần của bóng đá Việt Nam này.

Chẳng hạn như Hà Nội FC đã sớm công bố mời HLV Phạm Minh Đức, người từng rất thành công khi vô địch U.21 3 lần vào các năm 2015, 2016 và 2018 quay lại nắm đội U.21 và bước đầu ông Đức đã nhận lời để giúp bóng đá Thủ đô lấy lại hình ảnh sau hơn 1 năm trở lại đây bị tuột lại (không lọt vào Vòng chung kết U.21 năm 2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa). Hay Sông Lam Nghệ An cũng đã bước đầu chỉ định ông Đinh Văn Dũng, người đã cùng U.21 xứ Nghệ vô địch năm 2012, 2014 và năm rồi giành á quân (thua Viettel trận chung kết) sẽ nắm đội. Hoặc Đồng Tháp cũng tiếp tục tin tưởng bộ đôi Bùi Văn Đông- Phan Thanh Bình đã từng giúp U.21 xứ sen hồng giành hạng ba năm rồi và vào tứ kết U.19 vừa rồi chuẩn bị tiếp lực lượng U.21 chuẩn bị cho việc giành thành tích cao.

Tuy nhiên theo ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF thì lịch của U.21 phải nằm trong lịch tổng thể của các giải đấu ngoài chuyên nghiệp khác mà do covid hiện tại tất cả đều phải lùi nên thời gian bị chồng chéo nếu giữ nguyên lịch vòng loại U.21. Ví dụ như giải bóng đá hạng nhì, nơi có rất nhiều cầu thủ U.21 tham gia đã phải tạm dừng từ ngày 4.5 và dự kiến sẽ đá lại lượt đi từ 1.6 đến 26.6, lượt về từ 13.7 đến 12.8, Vòng chung kết ngày 19.8. Tương tự giải hạng nhất cũng có khá đông cầu thủ U.21 đang thi đấu cũng dự định quay lại vào cuối tháng 6 và kéo dài đến tháng 9.

Như vậy thì làm sao tổ chức vòng loại giải U.21 ngày thời điểm tháng 6, thậm chí lùi đến tháng 9 cũng không được. Trưởng phòng Tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức cho biết thời điểm hợp lý nhất chỉ còn là từ tháng 10 khi mà các giải bóng đá chuyên nghiệp đã kết thúc, khi đó lực lượng U.21 sẽ tập trung đầy đủ, các đội sẽ sẵn sàng để tranh tài một cách hào hứng và quyết liệt hơn. Theo dự kiến của VFF, Vòng loại U.21 diễn ra từ 3 đến 13.10 và Vòng chung kết từ 20.10 đến 31.10 hoặc 5.11 (sở dĩ Vòng chung kết được xây dựng thời điểm này vì có khả năng Vòng loại giải U.23 châu Á có thể dời).

Đến thời điểm này đã có 24 đội chính thức tham gia vòng loại U.21. Theo dư kiến 24 đội sẽ chia thành 4 bảng, mỗi bảng 6 đội. Trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Vòng chung kết nếu phương án 1 là 8 đội thì VFF sẽ chọn các đội xếp nhất nhì của 4 bảng vào Vòng chung kết (trường hợp có đội bóng thuộc địa phương đăng cai Vòng chung kết không lọt vào danh sách các đội nhất, nhì bảng thì bắt buộc phải có 1 đội nhì bảng có thành tích kém nhất bị loại) còn theo phương án 2 nếu lấy 12 đội dự Vòng chung kết thì thì các đội nhất nhì và thứ ba của 4 bảng sẽ lọt vào Vòng chung kết (cũng tương tự trường hợp có đội bóng thuộc địa phương đăng cai Vòng chung kết không lọt vào danh sách các đội nhất, nhì, ba bảng thì bắt buộc phải có 1 đội thứ ba bảng có thành tích kém nhất bị loại).

Đồng Tháp và Công An Nhân dân, trận đấu hay nhất tại Vòng chung kết giải U.21 năm 2020 tại Khánh Hòa

Danh sách 24 đội tham gia thi đấu cụ thể gồm: Viettel, Nam Định, Hà Nội, Phố Hiến, PVF, Luxury Hạ Long (Quảng Ninh), Phù Đổng, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, CLB Huế, Đà Nẵng , Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Đăk Lăk, Học viện Nuti Food, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, TP.HCM, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre. Hiện VFF đã nhận được đề nghị đăng cai của 1 số địa phương và đang làm việc để chốt lại trước khi công bố điều lệ.