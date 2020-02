Hòa Than Quảng Ninh, HLV Ceres Negros 'hậm hực'

Trang web của AFC dẫn lời phát biểu từ HLV Vidakovic của đội chủ nhà sau trận: Chúng tôi đã không chơi tốt ở trận đấu này. Đó không phải là cách mà Ceres thường phô diễn. Các học trò của tôi đã thi đấu với tốc độ quá chậm nên không thể triển khai những gì tốt nhất của mình. Bị dẫn trước rồi gỡ hòa, chúng tôi đã vươn lên dẫn trước nhưng rốt cuộc lại bị gỡ hòa một cách đáng tiếc. Quả là một ngày tồi tệ vì thông thường chúng tôi đã chơi rất tốt ở những trận đấu mà chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn đối phương. Một số cầu thủ đã chơi không tốt với đúng khả năng của mình. Và họ cần phải chỉnh sửa ở trận đấu kế tiếp gặp Bali United của Indonesia vào ngày 11.3”.

HLV đội Ceres tỏ ra bực dọc AFC

Sau thất bại trước Bali United ở lượt đấu đầu tiên bảng G dù dẫn bàn trước, Than Quảng Ninh đã có được 1 điểm quý giá trên sân khách trước đối thủ mạnh hơn ở lượt đấu kế tiếp vào tối qua. “Nổ súng” ở cả hai trận đấu, tiền đạo người Jamaca Jeremie Lynch là tác giả của bàn mở tỷ số vào lưới Ceres Negros. Lynch phát biểu: “Tôi hài lòng khi đội bóng của mình giành được điểm số đầu tiên tại AFC Cup năm nay. Tôi và các đồng đội đã chơi hay. Chúng tôi đã chiến đấu để không ra về tay trắng. Ceres Negros là một đội rất mạnh. Nhưng họ đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm vì đội của tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 1 điểm giành được rất quan trọng vì chặng đường tiếp theo của chúng tôi tại giải đấu này rất khó khăn. Phải nỗ lực chinh phục từng trận một. Ngày 11.3, chúng tôi sẽ gặp đội bóng của Campuchia là Savay Rieng”.

Đội Than Quảng Ninh ở đấu trường AFC Cup 2020 AFC

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú AFC

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Tối nay 26.2, chúng tôi rời Philippines để về nước. HLV Phan Thanh Hùng có vẻ hài lòng về màn trình diễn của chúng tôi. Hai đội đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Than Quảng Ninh đá sân khách lại trên mặt cỏ nhân tạo. Đối thủ lại gần như đội tuyển Philippines thu nhỏ nên kết quả 2-2 khiến chúng tôi hài lòng”.

Nhìn nhận về trận đấu của Than Quảng Ninh ở đấu trường châu lục như AFC, HLV Đoàn Minh Xương cho rằng, đại diện của Việt Nam vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm so với những đội bóng khác. “Than Quảng Ninh cần rút kinh nghiệm về một số vấn đề. Thứ nhất cần có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể lực. Sức xuống nhanh sẽ khiến đội bóng này dễ bị mất thế trận. Thứ hai là bản lĩnh trận mạc. Than Quảng Ninh hay bị dính bàn thua ở những thời điểm nhạy cảm. Ví dụ ở trận thua Bali United là dính bàn ngay ở đầu hiệp 2 khi cầu thủ chưa có sự tập trung cao độ trong phòng thủ. Ở trận hòa Ceres, họ lại dính bàn thua sau pha bóng gây tranh cãi ở giây bù giờ cuối hiệp 1. Muốn đi sâu hơn ở sân chơi này, Than Quảng Ninh cần khắc phục một số nhược điểm, cần phải duy trì sự tập trung cao trong mọi thời điểm của trận đấu”.