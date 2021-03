Kết quả bóng đá Hà Nội FC vs Thanh Hóa: Đồng đội Quang Hải tự tin giành 3 điểm

Bình Định đón khán giả vào sân miễn phí Hôm qua, BTC sân Quy Nhơn cho biết được phép đón 50% khán giả so với sức chứa của sân trong trận CLB Bình Định gặp Đà Nẵng vào ngày mai. Ước tính có khoảng 10.000 CĐV Bình Định sẽ đến sân cổ vũ cho đội bóng đất võ trong lần đầu chơi trên sân nhà Quy Nhơn sau 12 năm trở lại đấu trường V-League. CĐV Bình Định còn đón nhận tin vui khi CLB phát vé mời xem trận đấu miễn phí. Sân Hà Tĩnh cũng rất “nóng” khi đội nhà tiếp đón dàn sao HAGL Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... cùng HLV Kiatisak vào ngày thứ bảy. Tuy nhiên, Hà Tĩnh chỉ cho phép phát hành 5.000 vé cho trận đấu này nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trận derby giữa CLB TP.HCM với Sài Gòn FC cũng chỉ phát hành số lượng hạn chế là 7.000 vé. Sân Gò Đậu phát hành 6.000 vé cho người hâm mộ đến sân xem trận Bình Dương - Hải Phòng. Sân Vinh phát hành chỉ 2.000 vé cho trận SLNA - Than Quảng Ninh . Sân Hàng Đẫy cũng hạn chế số lượng khán giả vào sân, chỉ khoảng 2.000 người cho trận Hà Nội FC gặp Thanh Hóa. Còn BTC sân Nam Định cho biết thông báo của UBND tỉnh không yêu cầu việc hạn chế lượng khán giả, vì thế nhiều khả năng “chảo lửa” Thiên Trường sẽ chật kín người cổ vũ cho đội nhà chạm trán với dàn sao Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức... của Viettel. Hoàng Lê