Kết quả V-League 2020, HAGL vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chặn được đà thất bại?

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Sau vòng đấu áp chót, cả hai đội đều đang đang có trong tay 20 điểm. Tuy nhiên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp trên HAGL do hơn hiệu số bàn thắng-bại (-2 so với -12). Vì vậy, tân binh của V-League 2020 chỉ cần thủ hòa trong cuộc đối đầu sắp tới với HAGL là sẽ giữ vững được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Thực tế là ở giai đoạn hai, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức chơi không quá tệ. Dù phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn hẳn nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi sòng phẳng và giành được 2 trận hòa (đều với tỷ số 1-1 trước Than Quảng Ninh và Bình Dương). 4 trận còn lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù thua nhưng với cách biệt đều chỉ có 1 bàn (1-2 trước Sài Gòn FC, 0-1 trước Hà Nội, 0-1 trước Viettel, 2-3 trước TPHCM). Đây có thể nói là những kết quả chấp nhận được đối với tân binh của V-League 2020. Trong khi đó, phong độ của đội bóng phố Núi trong thời gian gần đây là không thể tệ hơn với 6 trận thua liên tiếp, trong đó có 4 trận thua cách biệt từ 2 bàn trở lên, để thủng lưới tổng cộng 20 bàn (trung bình 3,33 bàn/trận). Lý Công Hoàng Anh (phải) tranh bóng cùng Tuấn Anh Minh Trần Với phong độ như vậy, quả là không dễ để Văn Toàn và các đồng đội giành trọn 3 điểm, cho dù được thi đấu trên sân Pleiku. Nhất là khi ở bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang được dẫn dắt bởi HLV Phạm Minh Đức - một ‘người cũ’ của đội bóng phố Núi, thành viên của ‘Dream Team’ HAGL từng thống trị V-League trong giai đoạn 2003-2004. Được coi là đội bóng yếu nhất trong số các đội lọt vào Top 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đối thủ vừa sức nhất đối với HAGL lúc này. Vì thế, nếu không thể thắng được đội bóng này để chặn được chuỗi 6 trận thất bại liên tiếp thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Trận đấu này còn là cuộc so tài giữa 2 chân sút hàng đầu của 2 đội: Chevaugh Walsh (HAGL) và Bruno de Sousa (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) - những người đều đã có 10 pha lập công ở mùa giải năm nay. Cả 2 vẫn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với tiền đạo Pedro Paulo (Sài Gòn FC) nếu như ghi được ít nhất 2 bàn thắng ở trận đấu này. Niềm vui của Chevaugh Walsh sau khi ghi bàn duy nhất cho HAGLvào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh