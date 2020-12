Kết quả VCK U.21 quốc gia: Chờ cú ‘ngược dòng’ ngoạn mục của Phố Hiến

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Trên sân 19 tháng 8, Sông Lam Nghệ An (SLNA) chỉ cần cầm hòa được Viettel là chắc suất vào bán kết với ngôi nhì bảng bất chấp kết quả trận Phố Hiến-Long An. Nếu thắng Viettel, SLNA còn chiếm được ngôi nhất bảng, né Nam Định (nhất bảng A) ở bán kết. Nếu thua Viettel, SLNA (hiệu số bàn thắng bại 6/2) vào bán kết nếu Phố Hiến (hiệu số bàn thắng bại 1/3) không thắng đậm Long An. Khả năng này cũng dễ xảy ra bởi Long An đã bị loại, hết mục tiêu trong khi Viettel dù đá đội hình dự bị vẫn được đánh giá không thua kém SLNA. SLNA cần bòa Viettel là lấy vé vào bán kết Khả Hòa Với tình thế trên, người hâm mộ chờ đợi Phố Hiến làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục, kịch tính như Đồng Tháp làm được trước Công an Nhân dân ở lượt cuối bảng A diễn ra ngày 14.12. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh cần dội “mưa bàn thắng” vào lưới Long An như SLNA từng thắng 5-1 ở lượt trước đồng thời hi vọng Viettel thắng SLNA ở trận còn lại. Muốn làm điều này, Phố Hiến cần có phương ám ấn công đa dạng hơn, thay vì trông chờ vào Võ Nguyên Hoàng như 2 trận vừa qua. Phố Hiến cần có chiến thắng đậm trước Long An đồng thời mong SLNA sẩy chân trước Viettel Khả Hòa Trong khi đó chắc chắn HLV Đinh Văn Dũng cùng các cộng sự sẽ yêu cầu các học trò SLNA chơi phòng ngự kín kẽ trước Viettel hòng kiếm trận hòa chứ không mạo hiểm đôi công tranh ngôi nhất bảng. Phòng ngự trên nền tảng thể lực tốt, tranh chấp quyết liệt dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mai Sỹ Hoàng cũng là điểm mạnh của SLNA. Phố Hiến (áo xanh) cần hiệu quả trong dứt điểm Khả Hòa bảng B “tử thần” này, Phố Hiến hay SLNA bị loại đều đáng tiếc. Người hâm mộ chờ xem những diễn biến hấp dẫn ở lượt đấu cuối vòng loại bảng B như những phút cân não ở lượt cuối bảng A ngày 14.12. Xếp hạng bảng B trước lượt cuối: