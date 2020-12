Kết quả VCK U.21 quốc gia: Xem Viettel giương oai trước Long An

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Với việc Hà Nội bất ngờ bị dừng chân từ vòng loại, Viettel dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên muốn đi đến ngôi vương họ cần vượt qua bảng B “tử thần”, bởi chỉ cần chút chủ quan hoặc không may mắn, mọi công sức sẽ “đổ sông đổ biển”. U.21 Viettel (áo đỏ) được đánh giá trên cơ Long An Khả Hòa Viettel đang sở hữu dàn sao trẻ U.22 vào độ chín Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung , Tống Văn Hợp, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Xuân Kiên bên cạnh các tuyển thủ U.19 Nguyễn Kim Nhật, Bùi Tiến Sinh, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang. "Máy quét" Lê Phước Tứ dự đoán đầy bất ngờ về đội vô địch U.21 Quốc gia 2020 Chất lượng đội hình của Viettel vượt trội hoàn toàn so với Long An với những nòng cốt Ngô Hoàng Anh, Cù Nguyễn Khánh, Nguyễn Chính Tính, Trần Việt Hà. Tuy nhiên Long An có sự tăng cường đáng chú ý 5 cầu thủ từ lò PVF, HAGL là Nguyễn Lý Nam Cung, Nguyễn Quốc Hoàng, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thanh Long nên chơi rất hay ở vòng loại, sẵn sàng tạo bất ngờ cho Viettel. HLV Phan Văn Giàu kỳ vọng Long An sẽ gây bất ngờ. HLV Phan Văn Giàu (phải) và trợ lý Ngô Quang Sang Khả Hòa U.21 Long An cố gắng tạo bất ngờ cho Viettel Khả Hòa Trước trận đấu này, HLV Thạch Bảo Khanh (Viettel) cho rằng Long An là ẩn số và các cầu thủ Viettel cố gắng phát huy hết khả năng để giải mã đối thủ. Dự đoán Viettel thắng Long An 2-0. HLV cựu tuyển thủ Thạch Bảo Khanh Khả Hòa