Kết quả vòng 13 V-League 2020: Sài Gòn FC vô địch giai đoạn 1

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU Có nhiều lý do để cổ động viên Sài Gòn FC lo ngại trước trận cầu quan trọng với đội bóng đất Mỏ. Vắng mặt 3 trụ cột quan trọng Sài Gòn FC bước vào trận đấu này với sự vắng mặt của 3 trụ cột là Pedro Paulo (chấn thương), Tấn Tài, Văn Triền (treo giò). Đây là những tổn thất cực lớn bởi Pedro Paulo đang là chân sút số 1 của Sài Gòn FC với 7 bàn. Còn Tấn Tài, Văn Triền là những tiền vệ trụ cột của đội bóng áo hồng ở mùa giải năm nay. Vắng mặt 3 cầu thủ này, Sài Gòn FC chắc chắn sẽ bị suy giảm đáng kể sức mạnh tấn công của mình (3 cầu thủ này đã ghi tổng cộng 9/19 bàn cho đội bóng ở V-League năm nay). Việc tìm kiếm người thay thế cho 3 cầu thủ trụ cột này sẽ là bài toán vô cùng nan giải đối với HLV Vũ Tiến Thành trước trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1. Vắng Huỳnh Tấn Tài, hành lang phải của Sài Gòn FC sẽ trông cậy vào Quốc Long Chưa từng thắng Than Quảng Ninh trên sân nhà Kể từ khi giành quyền lên chơi ở V-League (năm 2016) đến nay, Sài Gòn FC chưa bao giờ đánh bại được Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất. Trong 2 mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên (2016 và 2017), Sài Gòn FC đều để cho Than Quảng Ninh cầm chân trong những trận cầu không bàn thắng trên sân Thống Nhất. Ở V-League, khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu thứ 2, dù đã vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 12 sau pha lập công của Hoàng Thiên nhưng rốt cuộc vẫn để thua ngược đội bóng đất Mỏ bởi các bàn thắng trong hiệp 2 của Hải Huy và Eydison. Gần đây nhất ở vòng 14 của V-League 2019, Sài Gòn FC cũng đã bị Than Quảng Ninh hai lần vượt lên dẫn trước và phải khó khăn lắm mới tìm được bàn thắng san bằng tỷ số của Trung Hiếu. Như vậy trong 4 lần chạm trán Than Quảng Ninh trên sân Thống Nhất từ trước tới nay, Sài Gòn FC hòa 3 trận và thua 1 trận. Thiếu đối tác Pedro, một mình Geovane sẽ rất khó tạo đột biến nếu Sài Gòn không có những bài sắc sảo khác VPF Phong độ cao thời gian gần đây của đội bóng đất Mỏ Bất chấp việc 3 trụ cột Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Diego Fagan chuyển đi, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây. Trong 3 vòng đấu gần đây nhất, Than Quảng Ninh chính là 1 trong những đội bóng giành được nhiều điểm nhất (7 điểm), cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội và Viettel.Chiến thắng 2-1 trước SHB. Đà Nẵng , 2-0 trước Sông Lam Nghệ An cùng trận hòa trên thế thắng với tỷ số 2-2 trước Bình Dương đã khẳng định sức mạnh thực sự của đội bóng đất Mỏ. Với phong độ ấn tượng như vậy, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ là thử thách thực sự đáng kể của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trong trận đấu sắp tới. Phong độ cao của Giang Trần Quách Tân hứa hẹn Than Quảng Ninh sẽ gây khó cho chủ nhà VPF Nếu bỏ lại đằng sau trận thua Viettel ở vòng đấu trước và vượt qua những khó khăn kể trên để đánh bại được Than Quảng Ninh ở vòng đấu này, Sài Gòn FC sẽ xứng đáng là “nhà vua” ở giai đoạn 1 của V-League 2020