Khai mạc sôi nổi, hào hứng Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020

Tại bảng A, chủ nhà PVF với lực lượng khá mạnh gồm nhiều cầu thủ từng dự vòng chung kết U.21 năm rồi trong màu áo Phố Hiến hoặc tuyển U.19 Việt Nam như Trần Hoàng Phúc, Huỳnh Công Đến, Đỗ Tấn Thành, Lê Văn Đô, Trần Lâm Hào, Lý Trung Hiếu..sau đó có thêm các tài năng tửng khoác áo tuyển U.16 VN như Đoàn Chí Bảo, Trịnh Văn Chung..được sự dẫn dắt của HLV ngoại Mauro Jeronimo nhưng lại chơi không hiệu quả trước lối đá chặt chẽ của U.19 Viettel do HLV Nguyễn Minh Tiến dẫn dắt.

Ngay phút 10, PVF đã bị thủng lưới sau pha ghi bàn của tiên đạo Khuất Văn Khang, người từng có bàn thắng đẹp nhất vòng chung kết giải U.16 châu Á năm 2018 tại Malaysia. Dù nỗ lực tấn công nhưng trước hàng thủ cao to đá thật an toàn như Hữu Nam, Hoàng Phi, Hồng Phúc, Phan Tuấn Tài cộng với Bùi Tiến Sinh và Nguyễn Ngọc Tú thường xuyên hỗ trợ của Viettel, các mũi tấn công của PVF tỏ ra bất lực. Phút 70, Ngọc Tú ghi bàn thứ 2 ấn định chiến thắng 2-0 cho Viettel.

Trong 2 trận còn lại, Đương kim vô địch Hà Nội do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt thắng nhẹ nhàng Than Quảng Ninh 1-0 với bàn thắng duy nhất của hậu vệ Trần Văn Thắng (12). Còn Phố Hiến thắng Nam Định 2-1 sau khi dẫn trước 2 -0 do Nguyễn Đăng Minh Tú (26) và Nguyễn Hồ Quân (3). Bàn gỡ của Nam Định do Nguyễn Đình Sơn (12) ghi.

Ở bảng B, Sông Lam Nghệ An cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu trong bảng khi quật ngả chủ nhà Thừa thiên Huế 3-1. Trần Quốc Thành (9) mở tỉ số cho đội bóng xứ Nghệ, nhưng sau đó Trần Văn Ben (9) gỡ hòa cho đội chủ sân Tự Do. Bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi Lê Phước Nhựt Quang bị thẻ đỏ rời sân khiến đội hình TT Huế chông chênh do thiếu người. Tận dụng ưu thế này, Nguyễn Xuân Binh (11) và Trần Mạnh Quỷnh (10) ghi thêm 2 bàn ấn định tỉ số 3-1 cho SLNA. Trận còn lại, Thanh Hóa thắng Quảng Nam 1-0 do Nguyễn Văn Tùng sút thắng phạt đền.

Niềm vui của Phan Du Học sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Hoàng Anh Gia Lai Minh Trần

Trên sân Hàm Rồng bất ngờ đã xảy ra khi á quân U.19 mùa rối Hoàng Anh Gia Lai 1 đã để Công an nhân dân cầm chân 1-1. Thủ môn Trung Phong của Công an nhân dân đã chơi rất tốt nhiều lần cản phá thành công các tình huống tấn công của Nguyễn Thanh Khôi, Phan Du Học. Tuy nhiên nỗ lực của chủ nhà cuối cùng đã dẫn đến bàn mở tỉ số ở phút 40 của Du Học.

Do chơi tấn công, hàng thủ HAGL nhiều lúc dâng cao và tận dụng sự mất tập trung và thiếu bọc lót, chân sút Hoàng Tuấn Hiệp (21) ghi bàn gỡ hòa cho Công an Nhân dân. Phút 67, hậu vệ Giáp Tuấn Dương (2) của Công an Nhân dân bị thẻ đỏ. Trận còn lại, Phú Yên thắng Bình Định 6-2, trong đó Đặng Vũ Sơn Tùng (25) ghi hat-trick, các bàn còn lại do Đặng Hồng Trang (12), Nguyễn Hoài Linh (19) và Trần Trung Trực (6) ghi. 2 bàn thắng của đội bóng đất võ do Đinh Thành Nhân (21) và Nguyễn Đức Hiếu (10) ghi.

Thủ môn Trung Phong chơi ấn tượng cứu thua nhiều bàn cho Công an Nhân dân Minh Trần

Đặng Hồng Trang (12) ghi bàn cho Phú Yên trước Bình Định Minh Trần

Tại bảng D trên sân Phú Thọ (TP.HCM), Lâm Đồng đã hạ Bình Phước 3-1 do Nguyễn Văn Trọng (7) ghi 2 bàn và Trịnh Quốc Thắng (11) ghi. Bàn gỡ của Bình Phước do Điều Kiên (9) ghi. Ở trận thứ 2, sau lễ khai mạc gọn nhẹ với sự có mặt của ông Trần Quang Tuyến, Ủy viên BTC giải, ông Trần Đình Huấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Thông Nhất, ông Hoàng Ngọc Tuấn và Trịnh Đức Thanh, Phó giám đốc trung tâm TDTT Thống Nhất, ông Châu Vĩnh Liêm, Trưởng phòng dịch vụ Trung tâm Huấn luyện thê thao TP.HCM, 2 đội chủ nhà TP.HCM và Khánh Hòa cống hiến một trận sôi nổi. Tiền đạo Nguyễn Văn Mạnh (9) mở tỉ số cho chủ nhà. Cuối hiệp 1, Khánh Hòa gỡ hòa 1-1 do Nguyễn Minh Lợi (20) đánh đầu. Sang hiệp 2 , tiền vệ Thái Minh Hải (23) ấn định tỉ số 2-1.

Ông Trần Quang Tuyến, Ủy viên thường trực BTC giải U.19 tặng hoa và động viên tổ trọng tài cùng 2 đội TP.HCM và Khánh Hòa Khả Hòa

Trên sân Thành Long ở bảng D, Sài Gòn FC với lối chơi kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn đã áp đảo Cần Thơ và giành chiến thắng chung cuộc 3-0 do công của Trần Thành Nhân (18) ở phút 15, Nguyễn Trung Hiếu (10) ở phút 19 và Bùi Văn Bình (17) ở phút 60. Trong khi đó An Giang và Becamex Bình Dương chơi cân bằng, hào hứng với tốc độ tấn công nhanh, quyết liệt. Đội bóng của HLV Hoàng Hùng đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 do công của Nguyễn Hữu Hào (13). Tuy nhiên sau đó An Giang đã tận dụng sự sai sót của hàng thủ dâng cao và thiếu bọc lót kín kẻ của Becamex Bình Dương để ghi cú đúp do Nguyễn Văn Vinh (11) ghi đem về chiến thắng 2-1 cho An Giang.

Becamex Bình Dương sử dụng nhiều pha không chiến trước An Giang Minh Tân

Sau đây là vài hình ảnh thi đấu ở các bảng

Duy Nam của HAGL tranh bóng với cầu thủ Công an Nhân dân Minh Trần

Niềm vui ghi bàn của Văn Mạnh cho TP.HCM Khả Hòa

Lâm Đồng (áo trắng) trong trang phục tuyển Việt Nam đã hạ Bình Phước

Tiền đạo Nguyễn Văn Trọng (7) cao to gây ấn tượng trong đội hình Lâm Đồng Khả Hòa

Sài Gòn FC (áo đỏ ) đã thắng Cần Thơ Minh Tân

Pha bóng gây áp lực của hàng công đội Sài Gòn FC Minh Tân

Khánh Hòa ghi bàn gỡ hòa Khả Hòa

Phó giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Hoàng Ngọc Tuấn tặng hoa cho các đội và tổ trọng tài Khả Hòa

Đội trưởng Ngọc Hậu (16) của TP.HCM chơi chững chạc Khả Hòa Khán giả đến xem U.19 khá đông Khả Hòa