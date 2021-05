Khán giả chú ý, xem tuyển Việt Nam tạo kỳ tích tại UAE trên những kênh sóng nào?

Next Media được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chuyển giao quyền khai thác thương quyền các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam từ năm 2019. Next Media luôn đồng hành cùng bóng đá nước nhà trong việc tổ chức sản xuất các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Với mong muốn phủ sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 đến với khán giả cả nước xem nội dung trên đa nền tảng, VTV và Next Media quyết định hợp tác để phát sóng cả 3 trận trên các kênh VTV5, VTV6 HD. Các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp , vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV, ... Ngoài ra, trận đấu sẽ được tiếp sóng trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; các kênh YouTube Fanpage của VFF và Next Media.