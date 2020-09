Khánh Hoà và Bến Tre ráo riết chuẩn bị cho giải bóng đá U.21 Quốc gia

Trong khi đó, U.21 Bến Tre với sự dẫn dắt của HLV trẻ Sỹ Dương đặt tham vọng vào vòng chung kết giải U.21 Quốc gia năm nay. Để hoàn thành được mục tiêu khó này, U.21 Bến Tre ngoài nòng cốt là các cầu thủ trẻ, có sự bổ sung kịp thời về lực lượng, đặc biệt là một số cầu thủ chất lượng từ đội Triệu Minh FC – tân binh giải hạng Nhì 2020.

Do là trận giao hữu nên cả U.21 Bến Tre và U.21 Khánh Hoà đều không đặt nặng vấn đề thắng thua, mà tập trung vào việc thử nghiệm lối chơi, nhân sự. Do thời điểm này dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nên công tác đảm bảo phòng chống dịch cũng được hai đội đặt lên hàng đầu. Cách đây hơn 3 tháng, 2 đội từng gặp nhau và Khánh Hòa thắng 2-0.

Sau hai trận giao hữu trên, trong thời gian tới, cả U.21 Bến Tre và U.21 Khánh Hoà dự kiến có thêm nhiều trận thử lửa khác nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại giải bóng đá U.21 Quốc gia 2020, dự kiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới. Theo kế hoạch, các trận đấu vòng loại U.21 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 30/11. Hiện có 25 đội bóng tham dự sẽ được chia thành 5 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. 5 đội đầu 5 bảng và 3 đội xếp nhì tốt nhất sẽ dự Vòng chung kết. Nếu đội chủ nhà Vòng chung kết không nằm trong nhóm này thì vòng loại chỉ lấy 7 đội gồm 5 đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất dự Vòng chung kết. Theo dự kiến Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 6/12 đến 15/12.

Tính đến ngày 31/8, VFF đã nhận được đơn đăng ký của 25 đội bóng trẻ trên khắp cả nước. Cụ thể, có 7 đội phía bắc: Hà Nội, Viettel, Nam Định, Than Quảng Ninh, Luxury Hạ Long, Công an Nhân dân và Phố Hiến; 6 đội bóng miền Trung và Tây nguyên gồm: Sông Lam Nghệ An , SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk và 12 đội phía nam gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Becamex Bình Dương, TP.HCM, Sài Gòn FC, Gia Định, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long.