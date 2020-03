Không khán giả, sân Hàng Đẫy vẫn tìm cách tiêu diệt Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa được dập tắt, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã yêu cầu các sân đóng cửa ở vòng 1 nhưng vẫn phải có kế hoạch tổ chức trận đấu thật an toàn, không để xảy ra sự cố liên quan đến an ninh cũng như sức khỏe của những người tham gia trận đấu

VPF nhấn mạnh trong thông báo số 1: “Thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch.

Khử trùng các phòng chức năng sân Hàng Đẫy Minh Tú Đồng thời, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đã có công văn về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động thể thao. VPF yêu cầu các sân tổ chức các trận đấu không có khán giả trong các ngày 6,7,8.3. Ban Điều hành Giải gửi các văn bản, thông báo hướng dẫn cụ thể đến các ban tổ chức trận đấu địa phương, các CLB tham dự với những nội dung liên quan đến các trận đấu không có khán giả và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19”.

Khu kỹ thuật của hai đội cũng được làm vệ sinh sạch sẽ Minh Tú

Một ngày trước trận đấu giữa Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định vào 19 giờ tối 7.3, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã tiến hành tiêu độc khử trùng các khán đài, hai khu kỹ thuật dành cho đội bóng, các phòng chức năng và phòng thay đồ của cầu thủ.

Cũng trên sân Hàng Đẫy ở lượt 22 V-League 2019, cuộc đọ sức của hai đối thủ nhiều duyên nợ đã xảy ra sự cố nghiêm trọng về pháo sáng. Rút ra bài học sâu sắc từ sự cố này, mặc dù trận đấu vào tối 7.3 không có khá giả nhưng ban tổ chức sân vẫn huy động lực lượng an ninh khá đông, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trận đấu. Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan công an, cảnh sát cơ động bố trí 5 chốt trực xung quanh sân, đặc biệt là khu vực phía ngõ Hàng Cháo vì khán đài sân ở phía này khá thấp, đề phòng cổ động viên quá khích sẽ ném pháo sáng hay vật thể lạ từ ngoài vào.

Phòng thay đồ CLB Hà Nội Minh Tú

Khu vực khán đài, dù không có khán giả vào ngày 7.3 nhưng cũng được khử trùng Minh Tú

Khu vực VIP Minh Tú

Phòng VIP Minh Tú

Quang cảnh sân Hàng Đẫy Minh Tú

Phát biểu trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra thận trọng: “Nam Định luôn là đối thủ khó chơi với CLB Hà Nội. Năm ngoái, đội đã thua 0-2 tại Nam Định, còn lượt về thì kết quả tốt hơn. Vào mùa giải 2018, chúng tôi từng thua 0-3 tại Hàng Đẫy trước khi gỡ lại 3-3. Trận khai mạc mùa giải luôn rất khó khăn nên toàn đội cần phải tập trung và thể hiện quyết tâm cao nhất”.