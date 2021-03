Kiatisak gặp rắc rối vì quy định trái khuấy của hãng hàng không

Khi làm thủ tục bay đến Hải Phòng , trong khi các nội binh đều làm thủ tục bình thường thì HLV Kiatisak và các ngoại binh của HAGL bị ách lại vì rắc rối tên in trên vé.

Lãnh đạo CLB HAGL rất bất ngờ khi đại diện hãng hàng không mà họ chọn để di chuyển cho rằng tên in trên vé của HLV Kiatisak không đúng quy định của hãng. Cụ thể là hãng vừa có quy định mới là họ và tên in trên vé người nước ngoài phải ngược theo hộ chiếu, trong khi vé Kiatisak in theo tên hộ chiếu là Senamuang Kiatisuk, nên không được bay.