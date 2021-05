Kiatisak không hề lo lắng vì có Minh Vương đá thay Công Phượng

CLB HAGL và HLV Kiatisak rất may mắn bởi mỗi khi cầu thủ này dính chấn thương hay thẻ phạt đều có người khác thế vai hoàn hảo. Chính vì thế, trong lúc Hà Nội khó khăn vì chấn thương và thẻ phạt, thì HAGL vẫn chơi với phong độ tốt để dẫn đầu bảng V-League 2021 một cách chắc chắn.

Khi Công Phượng lãnh đủ 3 thẻ vàng phải nghỉ vòng đấu cuối giai đoạn 1 thì Tuấn Anh đã trở lại sau chấn thương để cùng Lương Xuân Trường làm nên cặp tiền vệ trung tâm chắc chắn.

Có sự trở lại của Tuấn Anh, HLV Kiatisak sẽ để Minh Vương vào sân đá thay Công Phượng ở vị trí tiền vệ hộ công. Minh Vương sẽ đá nhô cao nhằm hỗ trợ bóng cho Brandao và Văn Toàn ở tuyến trên.

Ở CLB HAGL lối đá của Công Phượng và Minh Vương là tương tự nhau nên HLV Kiatisak hoàn toàn yên tâm về sự thay thế hoàn hảo này.

Vắng Công Phượng nhưng HAGL không suy yếu Đông Nghi

Dưới triều đại Kiatisak, Minh Vương thăng hoa khi anh đã có 4 bàn thắng và chơi rất hay, đóng góp những bàn thắng quan trọng cho đội bóng phố núi. Thay thế Công Phượng, Minh Vương không hề bị áp lực bởi anh đã quá quen thuộc ở vị trí này nên hứa hẹn sẽ bùng nỗ để giúp HAGL tiếp tục có điểm.

Đá sân khách nhưng HAGL có ưu thế do Than Quảng Ninh không còn nguy hiểm như giai đoạn đầu mùa giải. Một vài vị trí của đội bóng đất mỏ đã giảm bớt hưng phấn và quyết tâm cống hiến nên đội chủ sân Cẩm Phả có thể bị đánh bại ngay trên sân nhà. Khác với Than Quảng Ninh, HAGL rất quyết tâm thắng trận này, bởi hơi nóng Viettel phả phía sau gáy nên họ không được phép dừng lại. Vì thế, cho dù không có Công Phượng, thì sự thay thế Minh Vương cũng giúp HAGL được đánh giá cao hơn.